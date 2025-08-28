La morte di Maurizio Mattioli smentita dal diretto interessato: “Queste cose non fanno più ridere”

L’attore ha pubblicato un video sui social in cui, non nascondendo la frustrazione, ha smentito la notizia della sua morte circolata sui social nelle scorse ore: “Se si trattasse di un fatto di eredità sappiate che i soldi sono già stati destinati dove devono”.

Capita spesso a personaggi pubblici di ritrovarsi al centro di false notizie riguardanti la propria morte. È capitato, e non si è trattato della prima volta, a Maurizio Mattioli, l'attore romano che ha pubblicato sui social un video in cui si è rivolto, rabbiosamente, agli autori della fake news, mostrando un certo risentimento verso la circolazione di questa notizia.

Maurizio Mattioli smentisce la notizia della morte

"Sono vivo e vegeto, alla faccia di chi mi vuole morto, è la quarta volta che lo dite, ma piantatela", sono le parole dell'attore romano che ha pubblicato un video su Instagram per denunciare la notizia fake. Mattioli quindi ha aggiunto: "Non riuscite neanche a portarmi jella per quanto siete coglioni. Mi fa riflettere che queste notizie ormai non fanno più ridere. Non siete spiritosi, imbecilli, poveracci". Mattioli, pur sorridendo, non nasconde il fastidio di essersi ritrovato al centro di questa situazione: "Se si trattasse di un fatto di eredità sappiate che i soldi sono già stati destinati dove devono. Non mi rompete i coglioni".

Il matrimonio con Simonetta dopo il lutto

A proposito della sua situazione personale, Maurizio Mattioli negli ultimi anni ha ritrovato la serenità dopo il matrimonio con Simonetta Benincasa, che ha riportato il sorriso nella sua vita dopo la scomparsa della moglie, come aveva raccontato in un'intervista recente: "Ci siamo rivisti dopo il 2014 quando sono rimasto solo (per la morte della moglie, ndr). Simonetta la conoscevo già da prima ma tra noi non c’era nulla. Poi in quel momento è scoppiato qualcosa di importante, di bello. È la donna giusta in questo momento della mia vita".

La scomparsa della moglie Barbara

Un'esistenza segnata dalla scomparsa della moglie Barbara, che è stata per Maurizio Mattioli un evento segnante. La morte della donna è arrivata a 7 anni di distanza da un grave incidente che la portò a una paralisi. In più occasioni Mattioli, ricordando quegli anni difficili, ne ha parlato come un periodo di passione e sofferenze inutili: "Nei pochi momenti di lucidità mi faceva capire che non gli andava più di vivere in quella maniera".