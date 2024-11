video suggerito

Maurizio Mattioli si è risposato dopo la morte della moglie: "È la persona giusta in questo momento della vita" L'attore romano racconta la vita dopo il matrimonio con Simonetta Benincasa: "La conoscevo già da prima ma tra noi non c'era nulla. Poi in quel momento è scoppiato qualcosa di importante, di bello. È la donna giusta in questo momento della mia vita".

Maurizio Mattioli ha 74 anni e la sua vita è forse la prova che l'amore non ha età e che non è mai troppo tardi per ricominciare. L'anno che sta per concludersi lo ha portato a risposarsi dopo aver sofferto il lutto per la morte della moglie. Il matrimonio con Simonetta Benincasa gli ha portato il sorriso nella vita, come ha raccontato a Libero nell'intervista di Daniele Priori: "Ci siamo rivisti dopo il 2014 quando sono rimasto solo (per la morte della moglie, ndr). Simonetta la conoscevo già da prima ma tra noi non c’era nulla. Poi in quel momento è scoppiato qualcosa di importante, di bello. È la donna giusta in questo momento della mia vita".

Chi è Simonetta Benincasa

Simonetta Benincasa, 70 anni, è estranea al mondo dello spettacolo. In occasione di un'ospitata a Storie Italiane, Maurizio Mattioli ha parlato con affetto della sua compagna, dichiarando: "Conviviamo, stiamo attaccati, non mi aspettavo tutto questo. Qualcuno me l’ha mandata dal cielo. Lei ha avuto un marito e una figlia, io mia moglie e mia figlia. Le nostre figlie sono coetanee". L'attore ha condiviso sui social alcuni momenti del matrimonio con Simonetta, accompagnandoli con parole piene di emozione: "Una giornata stupenda condivisa con l’amico fraterno Enzo Salvi". In una foto che lo ritrae accanto alla moglie, Mattioli ha aggiunto con ironia: "Come sono serio ed emozionato". Alla cerimonia hanno partecipato anche volti noti come Pier Francesco Pingitore, Rino Barillari e Alberto Laurenti, rendendo il giorno ancora più speciale.

"Sono andato via da Roma, ora vivo in Ciociaria"

Maurizio Mattioli ha lasciato Roma per andare a vivere in campagna: "Roma non è solo la mia città. È il mio modo di essere, la mia vita, il mio respiro. Credo sia questo il termine più giusto. […] Io sono venuto a vivere in campagna tra gli animali. Ho le mucche, gli asinelli. Sto bene. Vengo spesso a Roma per lavoro però onestamente ho cercato degli spazi diversi proprio per stare un po’ lontano dal caos, da chi ti urla dietro per strada: “Ao’ Mattiò, vo’ partì che è verde?!?”. Nun se po’ più fa… Però le ripeto Roma è e resterà per sempre la mia città".