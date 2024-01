Maurizio Mattioli ha sposato Simonetta Benincasa, Enzo Salvi testimone: le foto della cerimonia Maurizio Mattioli e il matrimonio con Simonetta Benincasa: “Sono emozionato”. La cerimonia si è tenuta a Gorga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Maurizio Mattioli ha sposato Simonetta Benincasa. L'attore ha annunciato la lieta notizia su Instagram, dove ha pubblicato alcuni scatti della festa di nozze. Il 73enne è sentimentalmente legato alla compagna, 70 anni, dal 2015. Testimone di nozze, l'amico e collega Enzo Salvi. Al matrimonio, tra gli invitati, era presente anche Pier Francesco Pingitore. La cerimonia nuziale si è tenuta a Gorga, in provincia di Roma. Si è trattato di una festa intima e riservata. Per l'attore è il secondo matrimonio, dopo la morte di Barbara Divita.

Chi è Simonetta Benincasa, moglie di Maurizio Mattioli

Simonetta Benincasa ha 70 anni ed è estranea al mondo dello spettacolo. Ospite di Storie Italiane, Mattioli disse della sua compagna: "Conviviamo, stiamo attaccati, non mi aspettavo tutto questo. Qualcuno me l’ha mandata dal cielo. Lei ha avuto un marito e una figlia, io mia moglie e mia figlia. Le nostre figlie sono coetanee". Maurizio Mattioli ha condiviso sui social alcune foto del matrimonio con Simonetta Benincasa. L'attore ha commentato il lieto evento con grande emozione: "Una giornata stupenda condivisa con l’amico fraterno Enzo Salvi". E nello scatto che lo ritrae accanto alla moglie commenta: "Come sono serio ed emozionato". Alla cerimonia, tra gli invitati, erano presenti anche Pier Francesco Pingitore, Rino Barillari e Alberto Laurenti.

Le precedenti nozze dell'attore con Barbara Divita e la morte della moglie

Maurizio Mattioli ha sempre avuto parole bellissime per Simonetta Benincasa. Considera la donna come colei che gli ha lanciato una scialuppa in mare, mentre rischiava di annegare in acque mosse. Prima della sua attuale compagna, l'attore ha avuto un lungo e felice matrimonio con Barbara Divita, con la quale erano convolati a nozze nel 1977. Nel 2007, a causa di un gravissimo incidente stradale, la donna vide la sua vita messa in pericolo e poi stravolta da una paralisi completa e danni irreversibili. Barbara Divita è morta nel 2014 e l'attore la ricorda ancora oggi con grande commozione. Mattioli ha una figlia nata nel 1974, da una relazione precedente al matrimonio con Barbara Divita.