Ted Mosby di How Met Your Mother si è sposato, le foto delle nozze di Josh Radnor

Josh Radnor, l'attore noto per aver interpretato il ruolo di Ted Mosby in "How I Met Your Mother", una delle serie tv più iconiche di sempre, si è sposato. Lo ha annunciato lui stesso con un post pubblicato su Instagram in cui ha condiviso gli scatti delle nozze.

Alla fine, anche Ted Mosby, si è sposato. L'attore Josh Radnor, diventato famoso per il ruolo di protagonista della serie cult How I Met Your Mother, ha pronunciato il fatidico sì. Lo ha annunciato lui stesso, pubblicando alcuni scatti della cerimonia su Instagram, con i dovuti ringraziamenti agli invitati, a chi è riuscito a rendere perfetto quel giorno e soprattutto alla sua neo sposa.

Josh Radnor ha sposato Jordana Jacobs

Il matrimonio è stato celebrato il 6 gennaio al Cedar Lakes Estate, nato come campo estivo e poi tramutatosi in un suggestivo luogo per eventi ricercati e anche piuttosto romantici. La location, completamente innevata, appare nelle bellissime foto pubblicate sul suo profilo Instagram dall'attore 49enne, che si mostra felice e colmo d'amore in uno dei giorni più emozionanti della sua vita, come è lui stesso a scrivere:

Mi sono sposato! Due settimane fa. In una *leggera* bufera di neve. È stato un incredibile e travolgente weekend pieno di neve e beatitudine. Sono così grata a tante persone che amo per aver fatto il viaggio fino a @thesistersofcedarlakes per essere con noi. A @forgedinthenorth per le straordinarie foto. A Sam Spector per gli abiti straordinari. Ma soprattutto a Jordana. Non riesco a credere alla mia grande fortuna di poter chiamare questa donna straordinaria mia moglie.

La moglie si chiama Jordana Jacobs ed è una psicologa di Brooklyn. I due si sono incontrati durante un ritiro di di meditazione sonora nel febbraio 2022, come dichiarato in un'intervista al New York Times: "Ho pensato è lei, è la mia donna", anche perché dopo questo incontro hanno iniziato a scriversi in maniera costante, condividendo emozioni, sentimenti, riflessioni. A settembre del 2023 convivevano a Brooklyn e a novembre, durante uno spettacolo di chiusura del suo tour, sold out, a New York aveva annunciato che si sarebbe sposato.

