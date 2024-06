video suggerito

La gaffe di Giulia Sara Salemi di fronte a Sarah Toscano sul red carpet: “Non so come si chiama” Gaffe di Giulia Sara Salemi durante il Radio Zera Future Hits Live. In collegamento con Radio Zeta, la nota tiktoker ha intercettato sul red carpet Sarah Toscano, vincitrice di Amici. Ma una volta di fronte a lei, in diretta e con il microfono aperto, ha ammesso: “Non so come si chiama”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Gaffe di Giulia Sara Salemi, celebre tiktoker e inviata per Radio Zeta durante il Radio Zera Future Hits Live. La giovane si trovava sul red carpet per intervistare i personaggi che avrebbero preso parte all’evento quando si è ritrovata di fronte a Sarah Toscano, vincitrice di Amici 2024. L’inviata, tuttavia, non l’ha riconosciuta e, a microfono acceso, ha tentato di improvvisare, fallendo clamorosamente.

Giulia Sara Salemi non riconosce la vincitrice di Amici 2024

“Ciao ragazzi, siamo qua in collegamento e guardate chi c’è?”, ha provato a improvvisare Salemi irrompendo improvvisamente nella diretta di Radio Zeta dopo avere intercettato la vincitrice di Amici senza riconoscerla, “Tre! Due! Uno! Sarah, Sarah, Sarah! È la prima cosa che ho sentito, non so come si chiama!”. Imbarazzato, lo speaker Edoardo Donnamaria ha commentato dalla radio: “Sarah Toscano si chiama”. Quindi Salemi ha provato ad andare avanti, superando la gaffe commessa qualche istante prima: “Capisco la tua emozione, ma sei proprio sexy e magica come dici? Ma a chi è dedicata questa canzone? Alla bellezza femminile? A che cosa? Le donne sono troppo forti ragazzi, celebriamo il femminile, dobbiamo essere orgogliose di essere donne. Sei felice di essere qui?”.

L’esibizione di Sarah Toscano al Radio Zeta Future Hits Live 2024

La gaffe di Giulia Sara Salemi non ha rovinato l’umore della vincitrice di Amici che, poco dopo avere attraversato il red carpet, si è esibita di fronte al pubblico del Radio Zeta Future Hits Live 2024. Sarah è stata l’allieva del talent show condotto da Maria De Filippi maggiormente votata dal pubblico a casa. I voti ottenuti le hanno consentito di vincere l’ultima edizione di Amici al termine di un percorso particolarmente accidentato. Lei stessa, come ha ammesso la coach Lorella Cuccarini, non avrebbe mai pensato di arrivare tanto lontano né di arrivare alla fase serale del programma.