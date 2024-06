video suggerito

La figlia di Tom Cruise si diploma senza usare il cognome del padre, lui è al concerto di Taylor Swift Suri, figlia di Tom Cruise e Katie Holmes, si è diplomata. La ragazza non ha usato il cognome del padre, assente durante la cerimonia perché si trovava al concerto di Taylor Swift a Londra.

Suri, figlia della coppia di attori Tom Cruise e Katie Holmes, si è diplomata alla LaGuardia High School di New York. Grande assente durante la cerimonia il padre, che in quel momento, come riportato da PageSix, si trovava a Londra per il concerto di Taylor Swift. Al momento della proclamazione, la ragazza è stata chiamata solo "Suri Noelle", senza il cognome di suo padre.

Tom Cruise assente alla cerimonia di consegna dei diplomi della figlia

Nel giorno del suo diploma, Suri è stata accompagnata dalla mamma Katie. Grande assente durante la cerimonia suo padre, che in quel momento si trovava dall'altra parte del mondo, precisamente a Londra, per seguire il concerto della cantante Taylor Swift. Un particolare che non è passato inosservato e che si somma a un altro dettaglio che avvalora la tesi sulla freddezza dei rapporti padre figlia. Al momento della proclamazione, infatti, Suri è stata chiamata "Suri Noelle", eliminando di fatto il cognome paterno.

Il rapporto tra Tom Cruise e sua figlia

Secondo un'indiscrezione di qualche tempo fa che arrivava dal Daily Mail, sembra che Tom Cruise non veda la figlia da oltre dieci anni. Un legame che si era interrotto subito dopo la separazione dell'attore da Katie Holmes, che aveva poi ottenuto l'affidamento esclusivo della figlia. Una fonte vicina all'attrice, rivelava: "Suri non ha più trascorso tempo insieme al padre negli ultimi dieci anni, lei non va a vedere i suoi film e lui non ha più nessun ruolo nella vita di lei". Nonostante la distanza, però, sembra che sia stato Tom Cruise a pagare la retta del college di New York frequentato dalla figlia. Istituto scelto per restare vicino alla madre. Sempre sul Daily Mail si legge: "Suri sta facendo domanda nelle scuole di tutto il mondo ma mamma Katie vuole davvero che rimanga a New York in modo che possano restare vicine. È molto orgogliosa di lei, ma è anche estremamente iperprotettiva".