La figlia di Teo Mammucari e Thais Wiggers compie 17 anni: il party in terrazza ma il padre è assente

A cura di Stefania Rocco

Julia , figlia di Teo Mammucari e Thais Wiggers, ha compiuto 17 anni ed è diventata bellissima. Lo dimostrano le foto che la madre ha postato orgogliosa su Instagram. Pubblicando gli scatti del party organizzato per festeggiare la figlia. La festa si è svolta su una terrazza con vista su Milano. A parteciparvi sono stata la festeggiata Julia e le sue amiche più care. Assente, invece, papà Teo che sembrerebbe non avere preso parte ai festeggiamenti organizzati a favore della figlia.

Gli auguri di mamma Thias Wiggers

Fotografando lo splendido sorriso felice esibito dalla bellissima Julia, mamma Thais le ha rivolto via social network il suo augurio per il futuro: “E sono 17! Voglio vedere sempre questo sorriso contagioso sul tuo volto, sono fiera di te e della bellezza che hai dentro il cuore. Ti amo figlia mia”. Un amore che l’ex velina di Striscia la notizia esibisce, orgogliosa di poter mostrare al mondo il legame fortissimo esistente tra madre e figlia.

Le foto del party di Julia Mammucari

Teo Mammucari aveva parlato di un “momento difficile” con la figlia

L’ultima foto di famiglia tra Teo, Thais, e Julia risale al 2022, quando l’uomo aveva parlato di loro tre come di una famiglia. Più recentemente, e in particolare dopo l'intervista di Mammucari a Belve, l'ex velina aveva ammesso di non avere dialogo con il suo ex compagno, descrivendo il loro rapporto come non sereno: “Tutti hanno visto la persona con cui provo a dialogare da 18 anni ma con cui poi alla fine non puoi dialogare, con cui non c’è dialogo. Non c’è dialogo, come puoi avere un dialogo se ti trovi di fronte una persona così? Abbiamo dei problemi, non riusciamo a dialogare”. A Domenica In, più recentemente, aveva invece parlato del rapporto con Julia: “Adesso siamo in un momento difficile, ma tu lo sai che la amo da morire”. Un amore che il presentatore non ha mai nascosto e che lo terrà per sempre legato all’unica figlia che abbia mai scelto di avere.