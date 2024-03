Mattia Zenzola è fidanzato con Benedetta Vari: la storia nata dopo Amici Mattia Zenzola è il ballerino di danze latino-americane che ha vinto Amici nel 2023. La fidanzata è Benedetta Vari, partner di ballo conosciuta proprio durante la partecipazione al talent show condotto da Maria De Filippi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Mattia Zenzola è il ballerino di danze latino-americane che ha vinto Amici nel 2023, classificandosi primo. Da tempo è fidanzato con Benedetta Vari, partner di ballo conosciuta proprio durante la partecipazione al talent show condotto da Maria De Filippi su Canale5. La loro storia d’amore è cominciata solo dopo la fine del programma. I due, entrambi ballerini, si sono innamorati lontano dalle telecamere della trasmissione. Finito il programma, infatti, i due hanno continuano a esibirsi insieme in giro per l’Italia. Proprio in quel periodo sarebbe scoccata la scintilla. Prima di innamorarsi di Zenzola, Benedetta era fidanzata con Simone Maselli. Mattia è stato invece legato per pochi mesi a Maddalena Svevi, altra ballerina conosciuta ad Amici.

Mattia Zenzola e Benedetta Vari

Il legame ad Amici e le indiscrezioni su una presunta relazione

Le indiscrezioni a proposito di un flirt tra Mattia e Benedetta erano cominciate all’epoca in cui i due partecipavano entrambi ad Amici. Numerosi i pettegolezzi generati dall’indiscutibile affinità dimostrata sul palco. In più di un’occasione, tuttavia, entrambi avevano smentito qualsiasi coinvolgimento romantico. Benedetta, in particolare, aveva confermato di essere ancora legata a Maselli, nonostante una serie di prove che confermavano il coinvolgimento con con Mattia.

Mattia e Benedetta sono fidanzati: la storia d'amore nata dopo Amici

La relazione vera e propria tra i due è cominciata quando il percorso ad Amici era già terminato da qualche tempo. Dopo una serie di indiscrezioni, smentite a più riprese da entrambi, è stato Mattia ad ammettere la relazione in un’intervista rilasciata a SuperGuida Tv: “Con lei sto tanto bene. Condividiamo la stessa passione e ci troviamo bene insieme, sia nel ballo che nella vita. Ci divertiamo tanto. Non penso che ogni volta ci sia bisogno di dare spiegazioni”. Sono diversi gli avvistamenti di coppia che si sono susseguiti dopo la partecipazione ad Amici e diverse le foto che hanno confermato la storia d’amore in corso. Entrambi riservatissimi, Mattia e Benedetta hanno preferito concedere pochissime informazioni a proposito del loro legame, limitandosi a condividere solo lo stretto necessario. Ma la storia d’amore tra i due proseguirebbe a gonfie vele.