La denuncia di Sespo: "Picchiato perché gay, questa è Milano" Il creator, mentre era per strada a Milano in piena notte, è stato aggredito perché l'uomo che gli ha dato uno schiaffo lo ha ritenuto gay: "Ho preso uno schiaffo. Questa è Milano".

Sespo è il creator che su TikTok spopola con più di tre milioni di follower. Sui social, però, ieri sera ha denunciato un atto omofobo contro di lui. Mentre era per strada, a Milano, in piena notte, è stato aggredito perché l'uomo che gli ha dato uno schiaffo lo ha ritenuto gay: "Ho preso uno schiaffo. Questa è Milano". Il tiktoker classe 1999 ha denunciato la mancata sicurezza delle strade di Milano e ha poi attaccato quanti in Italia sono omofobi: "Questa cosa mi fa solo arrabbiare. Sono stanco di questa omofobia che c'è in Italia".

La denuncia di Sespo

La denuncia di Sespo sui social è stata questa: "Ho preso uno schiaffo solo perché mentre camminavo una persona a caso in giro ha detto "Sei omossessuale, ti meno". Questa è Milano". Dopo, in una storia successiva ha aggiungo: "È passata un'ora e non mi è passata l'incazzatura. Io sono un personaggio pubblico e accetto di poter essere criticato per tutte le cose, ma se tu ti avvicini e mi prendi a schiaffi solo perché sono ‘omosessuale', questa cosa fa solo arrabbiare. Mi dà fastidio l'omofobia che c'è in Italia".

Chi è Sespo, il tiktoker da 3 milioni di follower

Sespo, pseudonimo di Edoardo Esposito, non è esattamente uno sconosciuto. Il mondo di TikTok lo conosce molto bene considerato che è un popolare creator che, proprio su queste piattaforme, può contare più di tre milioni di follower e milioni di visualizzazioni tra TikTok e YouTube. Sespo è noto per i suoi video di intrattenimento e challenge. Nato a Roma nel 1999, ha iniziato il percorso sui social condividendo gameplay di FIFA, per poi espandersi in contenuti di vario tipo, inclusi vlog e scherzi. Oggi, tra i quasi tre milioni di follower su TikTok, può contare su un vasto pubblico giovane. Oltre alla sua carriera da influencer, è noto per la relazione con Rosalba Andolfi, altra celebrità dei social, e per la sua partecipazione a eventi e progetti digitali.