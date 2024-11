Aldo Palmieri nella bufera per il video sponsor del suo bar: “Perché sedurla se puoi sedarla?” Un modo di fare pubblicità al suo locale a dir poco discutibile quello usato da Aldo Palmieri, ex di Uomini e Donne, sui social. Su Tik Tok, l’ex tronista ha caricato un video dal titolo “Come conquistare una donna” in cui ha detto: “Perché sedurla quanto puoi sedarla? Falla bere bene”. Sotto il post sono centinaia i commenti di critica e c’è anche chi lo accusa di apologia di reato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Un modo di fare pubblicità al suo locale a dir poco discutibile quello usato da Aldo Palmieri, ex di Uomini e Donne, sui social. In un post su Tik Tok, l'ex tronista ha caricato un contenuto dal titolo "Come conquistare una donna". Il problema non è stato tanto il format del video, pensato presumibilmente in modo ironico, quanto quello che ha detto al suo interno: "Perché sedurla quanto puoi sedarla? Falla bere, falla bere bene". Sotto il post sono stati centinaia i commenti di critica nei suoi confronti e c'è addirittura chi lo accusa di istigazione a delinquere o apologia di reato. Ecco cosa è successo.

Il video sponsor shock: "Portala qui e falla bere, è già tua"

Non è la prima volta che Aldo Palmieri realizza video per sponsorizzare il suo bar a Catania, il Keep Up. Nei mesi scorsi sono stati numerosi i post con cui ha cercato di attirare followers sulla pagina ufficiale del locale, intervistando persone in strada o tirando in ballo argomenti di vita privata , come le curiosità sul rapporto con la moglie Alessia Cammarota. Stavolta, però, l'idea non ha portato al risultato sperato. "Perché sedurla quanto puoi sedarla? Oggi ti spiego tre trucchi per farla veramente tua", ha esordito.

"Come può essere che vi devo spiegare tutto io? Falla bere, attenzione, falla bere bene. Valla a prendere, portala qui, falla bere e tu con due drink già sei apposto. Ma lei è già tua", ha poi aggiunto Palmieri. In seguito ai centinaia di commenti di critica collezionati su Tik Tok, poi, il video è stato rimosso dalla pagina del bar.

La reazione degli utenti su Tik Tok

Il modus operandi usato da Aldo Palmieri per sponsorizzare il suo locale trattando argomenti divisivi in chiave ironica aveva già catturato l'attenzione da alcune settimane. Dopo l'ultimo video in cui consiglia di conquistare una donna facendola bere, però, gli utenti si sono schierati definitivamente contro questo suo modo di fare. C'è addirittura chi lo ha accusato di apologia del reato: "Provocare l'ubriachezza di un'altra persona volontariamente con lo scopo di far ubriacare la vittima è reato", ha commentato il tiktoker Axel_ita, riprendendo un passaggio dell'articolo 690 del Codice Penale .

Al momento, dopo aver cancellato il contenuto l'ex tronista non ha rilasciato altre dichiarazioni, ci toccherà attendere per capire se intenderà scusarsi o dare spiegazioni su quanto detto all'interno del video.