La casa di Ben Affleck e JLo ancora in vendita: "Lui è disposto a perdere soldi pur di dimenticare il matrimonio" La lussuosa villa di Ben Affleck e JLo a Beverly Hills è ancora in vendita. I due sono stati costretti ad abbassare ancora il prezzo di vendita, ma l'attore sarebbe disposto a perdere soldi pur di lasciarsi l'ultimo simbolo del matrimonio con la popstar alle spalle.

A cura di Ilaria Costabile

Il divorzio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez è ormai ufficiale, ma c'è ancora qualcosa che li lega, si tratta della sontuosa villa a Beverly Hills di cui ancora non sono riusciti a disfarsi. La casa, infatti, è ancora in vendita e secondo fonti vicine all'attore, sentite dal Daily Mail, il divo sarebbe disposto anche a perdere dei soldi pur di liberarsi di questo ulteriore pensiero e legame con JLo.

Ben Affleck disposto a perdere soldi pur di vendere la villa a Beverly Hills

Il prezzo della lussuosa abitazione californiana ammontava a oltre 60 milioni di dollari, una cifra spropositata, che la ex coppia ha dovuto abbassare ulteriormente perché nonostante siano passati mesi dall'annuncio della vendita, di acquirenti non se ne vedono. Una fonte ha dichiarato al Daily Mail: "Ben e JLo hanno abbassato di 8 milioni di dollari il prezzo della loro villa di Beverly Hills rispetto a quanto l’avevano pagata, ma per Ben questo non conta nulla". Il motivo per cui l'attore vorrebbe liberarsi di questa ulteriore incombenza è per lasciarsi alle spalle il recente passato con Jennifer Lopez:

Vuole solo che venga venduta per poter recidere definitivamente il legame che lo lega a Jennifer. Non ha mai voluto sborsare così tanto per questa casa. J.Lo sarà sempre presente nella sua vita, dato che i loro figli rimarranno migliori amici. È l’ultima cosa che simboleggia il loro matrimonio. In definitiva, spera solo che trovino presto un acquirente.

La fonte ha poi aggiunto altri dettagli in merito a questo desiderio di Affleck, puntando al fatto che "il suo matrimonio e il divorzio gli sono costati milioni" e quindi per il divo perdere altri possibili guadagni, pur di vendere la casa, non sarebbe un problema: "Vuole voltare pagina, preoccuparsi di cose che per lui sono importanti, crescere e andare avanti".

JLo pronta a rinascere: "Sono felice"

Chi, invece, sembra non avere nessun problema nell'andare avanti è proprio Jennifer Lopez che in un'intervista a Access Hollywood ha apertamente dichiarato: "Non sto cercando nessun uomo. Sono felice in questo momento. Non sto cercando di rovinare tutto". La rottura con Affleck ha particolarmente segnato JLo che, infatti, ha impiegato un certo tempo per provare a riprendersi e prima della premiazione agli American Music Awards, aveva dichiarato a People:

Sembra l'estate perfetta per celebrare la libertà e la felicità. Tutto nella mia vita in questo momento sembra sano e positivo, sono pronta ad esibirmni e far cantare, ballare e divertire la gente. È sempre stato il mio obiettivo.