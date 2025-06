Serena Rossi sul matrimonio con Davide Devenuto: “Eravamo in 14, agli amici abbiamo mandato le foto con le fedi”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Serena Rossi e Davide Devenuto si sono sposati a giugno 2023 in gran segreto, alla sola presenza di alcuni familiari e il piccolo Diego, il figlio nato nel 2016. In un'intervista, l'attrice è tornata a parlare di quella cerimonia così intima, rivelando alcuni retroscena sulla reazione degli amici, non appena hanno scoperto del matrimonio.

Il matrimonio in segreto tra Serena Rossi e Davide Devenuto

Quello celebrato a giugn0 2023, è stato un momento che la coppia ha preferito vivere lontano dal clamore mediatico, condividendolo con pochi intimi. In un'intervista al Corriere della Sera, l'attrice è tornata a parlare del matrimonio con Davide Devenuto: "Abbiamo fatto un rito civile alle Terme di Caracalla, eravamo in 14: genitori e fratelli. Davide indossava giacca e pantaloni di lino con t-shirt e scarpe da tennis, io avevo un vestito bianco al ginocchio, mi ero truccata e pettinata da sola".

Una volta scoperto quanto accaduto, non tutti i suoi amici hanno reagito bene: "Il giorno dopo abbiamo mandato la foto con le fedi al dito al resto dei familiari e amici. Solo una si è offesa". E sull'ipotesi conduzione di Sanremo: "Ma io non so come venga fuori questa cosa, non certo da noi! Sarebbe pure da sfigati candidarsi… Da una parte mi fa piacere, perché vuol dire che i suoi colleghi e il pubblico pensano che sia il palco giusto per me. In effetti lì mi sento a mio agio, più spaventa gli altri e più mi diverto".

Il commento sul siparietto con Jennifer Lopez e Ben Aflleck nel 2021

Nel corso della chiacchierata, Serena Rossi si è anche tolta un sassolino dalla scarpa nei confronti di Jennifer Lopez. Al Festival di Venezia 2021, l'allora compagno Ben Affleck la baciò davanti all'attrice napoletana, proprio mentre lei la stava salutando: "Io lo sapevo che si sarebbero lasciati. Quando c’è bisogno di fare le effusioni in pubblico qualcosa non torna. Io non pomicio con Davide davanti agli altri", il commento.