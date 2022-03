La bambina che cantò Let It Go nel bunker a Kiev emoziona la folla con l’inno nazionale ucraino La coraggiosa Amelia, la bimba di 7 anni ucraina diventata virale per aver cantato Let It Go in un bunker a Kiev, ha emozionato il pubblico di TogetherWithUkraine in Polonia cantando l’inno nazionale ucraino.

A cura di Gaia Martino

Amelia, la bimba ucraina di 7 anni che in un bunker a Kiev aveva intrattenuto i presenti cantando Let It Go, la canzone di Frozen, ieri è salita sul palco di Together With Ukraine in Polonia per regalare una nuova ed emozionante esibizione. Questa volta invece di cantare per sollevare lo spirito dei suoi amici e familiari, grandi e piccini, sotto le terre bombardate dai russi, ha regalato un tributo al suo paese davanti migliaia e migliaia di persone. Ha aperto il concerto di beneficenza cantando l'inno nazionale ucraino su una folla silenziosa che ha acceso le luci dei cellulari e le torce in segno di solidarietà. "La gloria e la libertà dell’Ucraina non sono ancora morte" ha cantato nella sua lingua la piccola che è scappata dalla guerra. Oggi vive in Polonia con la nonna mentre i genitori sono rimasti a Kiev, "Sarei felice di essere con loro" aveva confessato.

L'esibizione di Amelia al concerto Together With Ukraine

La bambina ucraina di 7 anni diventata famosa per aver cantato in un bunker la colonna sonora di Frozen ha aperto l'evento Together with Ukraine in Polonia, il concerto organizzato per raccogliere fondi per i rifugiati ucraini. Riuscita a scappare dalla guerra, Amelia si trova adesso in Polonia con la nonna e i fratelli, al sicuro, e ora ha realizzato il suo sogno, quello di cantare: in un'intervista aveva confessato che è sempre stata la sua passione e che si esercitava ogni giorno, mattina e sera, per migliorare sempre di più. Sul palco dell'Atlas Arena di Lodz ha eseguito l'inno nazionale dell'Ucraina con un abitino bianco a fiori, tipico del suo paese, due treccine come acconciatura e uno sguardo ricco di emozione. Nonostante l'eccitazione di cantare davanti una folla gremita di gente, Amelia si è esibita con la stessa voce chiara e soave che abbiamo ascoltato in un video diventato virale sul web ed anche con questa performance ha affascinato il mondo intero.