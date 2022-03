La bimba ucraina che ha cantato Let It Go nel bunker è al sicuro in Polonia: “Vorrei mamma e papà” La piccola Amelia, la bambina ucraina che in bunker a Kiev ha cantato Let It Go di Frozen, è oggi al sicuro, in Polonia con sua nonna, ma sarebbe felice di avere con sé i suoi genitori.

A cura di Gaia Martino

Amelia è il nome della piccola ucraina che in un bunker di Kiev, occupato da tante famiglie con i loro bambini, ha regalato speranza ed emozioni con la sua voce cantando alcune strofe di Let It Go, la celebre colonna sonora del cartone Frozen. L'esibizione ripresa dai presenti e diffusa in rete è arrivata anche all'autrice della canzone, Kristen Anderson Lopez, che si è complimentata per il suo talento, invitandola a non smettere mai di cantare. Il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue e milioni di civili stanno scappando dalla loro terra per proteggersi. Oggi Amelia è al sicuro in Polonia, lontana dalla guerra.

Le parole di Amelia

La bambina ucraina di 7 anni dalla voce soave e angelica, diventata virale con la sua esibizione sulle note di Let It Go in un bunker di Kiev, oggi è al sicuro, in Polonia con sua nonna. Graham Satchell della BBC Beakfast ha intervistato Amelia che gli ha raccontato dei giorni vissuti sotto terra per ripararsi dalla guerra.

C'erano altri bambini lì, c'era anche il mio compagno di classe Artyom. Sarei felice di essere con mia mamma e mio padre a Kiev.

Riguardo il suo cartone preferito, Frozen, ha raccontato: "Elsa e Anna mi piacciono molto, anche Kristoff e Sven sono gli altri personaggi del cartone". Amelia nutre una grande passione per il canto, ha svelato di esercitarsi tutti i giorni: "Mi fa piacere che ti piaccia il mio canto, mi esercito tutti i giorni, mattino, pomeriggio e sera. Provo ed è per questo che sono andata così bene. Cantare è sempre stato il mio sogno".

Il commento di Idina Menzel, la cantante di Let It Go

Il video da milioni di visualizzazioni di Amelia è arrivato anche ad Idina Menzel, la voce di Elsa nel cartone animato Frozen e dunque la cantante originale di Let It Go. Con un tweet contenente la clip dell'esibizione, ha mostrato tutto il suo sostegno alla popolazione ucraina. "Vi vediamo, vi vediamo davvero" ha scritto con i cuori gialli e azzurri.