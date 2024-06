video suggerito

Kris Jenner in lacrime davanti ai figli: "Ho fatto una tac, hanno trovato un piccolo tumore" Le anticipazioni della prossima puntata di The Kardashians hanno mostrato il momento in cui Kris Jenner condivide con i figli una notizia particolare: a seguito di una tac, le avrebbero trovato un piccolo tumore. Le parole dell'imprenditrice riportate da People.com.

A cura di Gaia Martino

L'imprenditrice statunitense Kris Jenner ha rivelato ai suoi familiari i risultati dei suoi ultimi accertamenti medici. Nel trailer della prossima puntata di The Kardashians, il reality che racconta le vicende della famiglia, tra le più famose d'America, viene mostrato il momento in cui comunica l'esito dell'ultima visita medica fatta, si legge su People.com. "Mi hanno trovato qualcosa", spiega tra le lacrime.

Le parole di Kris Jenner

"Volevo dirvi una cosa ragazzi… ho fatto la Tac", dice Kris Jenner in un video che anticipa cosa succederà nella prossima puntata di The Kardashians. In lacrime l'imprenditrice statunitense aggiunge: "Mi ha colpita molto, hanno trovato qualcosa". La madre di Kim, Kourtney, Khloé e Rob Kardashian, avuti dal primo marito Robert Kardashian, e di Kylie e Kendall Jenner, nate dall'amore con Bruce Jenner, che dal 2015 è diventato Caitlyn, ha così rivelato di avere un "piccolo tumore": "Hanno trovato una ciste e un piccolo tumore", ha proseguito, stando a quanto si legge su People.com, senza svelare, però, ulteriori dettagli. L'episodio dell'anticipazioni sarà trasmesso giovedì, da mezzanotte, sul canale Hulu.

Gli auguri alla figlia Khloe Kardashian

Proprio oggi, 27 giugno, la figlia Khloe Kardashian compie 40 anni. Kris Jenner su Instagram nelle ultime ore ha aggiunto diverse foto a corredo di una lunga dedica d'amore e di auguri: "Buon compleanno al mio angelo. Non sono sicura di sapere cosa abbia fatto per meritare te, ma ringrazio Dio ogni singolo giorno per essere tua madre. Custodisco ogni ricordo creato con te, sei stata il dono più grande della mia vita. Guardarti madre è straordinario, sei la zia preferita di tutti, ti dedichi a tutti i bambini, sei felice, sei divertente. Mi fai sentire speciale e sono felice di essere accanto a te. Amo il modo in cui mi ami, hai creatività, stile, energia.Sei di sostegno per i tuoi fratelli, fai sentire tutti noi speciali. Amo la tua forza, la tua sensibilità, la tua vulnerabilità, il tuo sostegno. Buon compleanno ragazza mia, ti amo oltre ogni misura".