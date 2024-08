video suggerito

Kledi Kadiu: “Arrivai in Italia su una nave con 20mila persone. Nonna si alzava alle 4 per farci mangiare” Ospite de La terrazza della Vita, Kledi Kadiu ha raccontato a Simona Ventura e Giovanni Terzi la storia della sua vita e della sua famiglia, in particolare dell’arrivo in Italia dall’Albania nel 1991: “Eravamo in ventimila su una nave e partimmo da Durazzo senza sapere il perché. Dopo 5 giorni ci hanno rimpatriato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kledi Kadiu è stato ospite de La Terrazza della Dolce Vita, salotto condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi al Grand Hotel di Rimini. Il ballerino e artista ha raccontato ai neo sposi la storia della sua famiglia, dall'arrivo in Italia dall'Albania all'amore per la danza.

La storia familiare di Kledi Kadiu

Piuttosto commosso, Kadiu ha raccontato a Ventura e Terzi la storia della sua famiglia e ricordato il momento in cui, nemmeno 20enne, ha lasciato l'Albania alla volta dell'Italia come profugo. Era l'8 agosto del 1991: "Eravamo in ventimila su una nave e partimmo da Durazzo senza sapere il perché. Dopo 5 giorni ci hanno rimpatriato". Poi il ricordo di un momento in particolare: "Sono tornato a casa con una bottiglia di Coca Cola, era il nostro sogno assaggiarla ma per molti anni è rimasta a casa di mia nonna". E sempre legato alla nonna, il ballerino svela che era lei a svegliarsi alle 4 del mattino per fare la fila e aspettare il cibo per tutta la famiglia.

L'amore per la danza

Kledi si è fatto conoscere in Italia grazie alla danza e all'arrivo nel programma Amici di Maria de Filippi. Come aveva raccontato a È sempre Mezzogiorno, fu la conduttrice a scoprirlo e notarlo per la prima volta durante le prove generali di Buona Domenica: "Vide un mio passo a due e in testa le scattò qualcosa. Mi disse di fare un balletto nella sua trasmissione, C'è Posta per te, aveva anche delle pretese. E da lì è iniziato tutto il mio percorso, con il grande pubblico mi ha scoperto". Ancora oggi, il ballerino e coreografo è legato alla conduttrice, mentre per quanto riguarda la danza ha raccontato: "La danza in Italia oggi sta vivendo un ottimo periodo. Grazie anche alla televisione. Attualmente ci sono quasi un milione e cinquecentomila ragazzi che studiano danza nelle scuole, più del calcio".