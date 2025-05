video suggerito

Klaus Davi ricoverato in ospedale: ha avuto un malore mentre registrava un servizio in Calabria, come sta ora Il giornalista Klaus Davi si trova ora ricoverato all’ospedale di Polistena, in Calabria, per “accertamenti”. Ieri, domenica 11 maggio, ha accusato un malore mentre registrava un servizio sulla criminalità organizzata. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Credits foto Instagram Klaus Davi Official

Il giornalista Klaus Davi si trova nell'ospedale di Polistena dove è stato ricoverato dopo aver accusato un malore. Ieri, domenica 11 maggio, si trovava a San Ferdinando, comune di Reggio Calabria, quando ha perso i sensi: lo ha fatto sapere lo staff del giornalista a Il Giornale. È stato necessario l'intervento dell'ambulanza per soccorrerlo: ora è ricoverato per "accertamenti", ma potrebbe essere dimesso in giornata. A Mow ha dichiarato: "La pressione era molto alta, ma ho trascorso una nottata tranquilla".

Cosa è successo a Klaus Davi

Klaus Davi è stato ricoverato all'ospedale di Polistena, Maria degli Ungheresi, dopo aver accusato un malore mentre era sul lungomare di San Ferdinando: stava lavorando a un servizio sulla criminalità organizzata quando ha perso i sensi. "Dopo pochi minuti sono accorsi molti cittadini di San Ferdinando che hanno prontamente avvertito il 118 di Polistena che è intervenuto dopo soli 12 minuti per un codice rosso", ha fatto sapere lo staff del giornalista a Il Giornale. Attualmente si trova ricoverato "per accertamenti": il quotidiano sottolinea che "le sue condizioni non sono gravi", ma i medici avrebbero ritenuto necessaria la sua permanenza in ospedale per "tenerlo sotto controllo".

Come sta Klaus Davi: "Notte tranquilla, ma la pressione era molto alta"

Dopo il malore in Calabria, Klaus Davi ha dichiarato a MOW di stare bene. "Faccio alcuni accertamenti e nel pomeriggio di oggi, al massimo domani, mi dimettono" ha spiegato il noto giornalista che si trovava sul lungomare di San Ferdinando per registrare un servizio sul fenomeno criminale della ‘ndrangheta, associazione criminale a cui ha dedicato numerose inchieste giornalistiche. Al sito ha rassicurato sulle sue condizioni di salute: "Ho passato una notte tranquilla, ma la pressione era molto alta ieri quando sono entrato", le parole.