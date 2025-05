video suggerito

Elisa D’Ospina ricoverata in ospedale: “Le cose si sarebbero potute complicare, prendetevi cura di voi” Su Instagram, Elisa D’Ospina ha raccontato di essere stata ricoverata in ospedale qualche settimana fa. L’opinionista e scrittrice ha sottolineato l’importanza della prevenzione: “Viviamo in un periodo storico in cui è anche complicato farla: le visite sono sempre più difficili da ottenere, abbiamo delle vite con tanti impegni”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

Attraverso un post pubblicato su Instagram, Elisa D'Ospina ha raccontato il suo ricovero in ospedale risalente a qualche settimana fa. L'opinionista e scrittrice ha colto l'occasione per sottolineare l'importanza della prevenzione: "Viviamo in un periodo storico in cui è anche complicato farla: le visite sono sempre più difficili da ottenere, abbiamo delle vite con tanti impegni al giorno".

Come sta Elisa D'Ospina dopo il ricovero

"Qualche settimana fa ho fatto una "vacanzina" forzata che grazie alla prevenzione non avrei mai fatto e probabilmente le cose si sarebbero potute complicare un po'". Sono queste le parole con cui Elisa D'Ospina ha spiegato ai fan di essere stata costretta al ricovero in ospedale. L'opinionista, divenuta nota per la sua partecipazione a Detto Fatto, ha parlato dei suoi problemi di salute senza scendere nei particolari, ma il ringraziamento all'ostetrica Stefania Calabrese lascia intuire che si sia trattato di un problema di natura ginecologica.

L'invito a fare prevenzione

Successivamente, D'Ospina ha invitato chi la segue a prendersi cura di sé e fare prevenzione, lasciandosi andare a una critica velata al servizio sanitario pubblico: "Parliamo spesso di #prevenzione ma viviamo in un periodo storico che è anche complicato farla: le visite sono sempre più difficili da ottenere, abbiamo delle vite con 29282838 impegni al giorno, abbiamo anche paura di ciò che può succedere e quindi rimandiamo".

La compagna di Stefano Andrea Macchi, con cui nel 2023 ha avuto il piccolo Niccolò, che ha da poco compiuto due anni, ha scelto anche di ringraziare lo staff medico dell'ospedale romano, la Casa di Cura Santa Famiglia, dove è stata ricoverata: "Ringrazio il dottor Cipriano, il mio angioletto custode che quando cerco di scappare mi rimette in riga, l'ostetrica Stefania Calabrese per esserci sempre e il personale della clinica per avermi fatto fare questo viaggetto con la cura e le attenzioni di cui si ha bisogno in momenti delicati. Prendetevi cura di voi, amatevi sempre", ha concluso.