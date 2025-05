video suggerito

Come sta Rajae Bazzaz e la troupe di Striscia aggrediti durante un servizio: "Forti contusioni e un uomo in ospedale" Striscia La Notizia ha trasmesso il servizio che ha visto l'aggressione ai danni di Rajae Bazzaz e la sua troupe, presi a calci e pugni da una famiglia sinti. Dopo le urla e il rumore degli schiaffi, le immagini mostrano il momento in cui sono intervenute le forze dell'ordine. L'inviata ha raccontato: "Abbiamo riportato forti contusioni, lo zio della proprietaria è ricoverato in ospedale".

A cura di Gaia Martino

Striscia La Notizia ieri sera ha trasmesso il video dell‘aggressione ai danni di Rajae Bazzaz e la sua troupe, presi a calci e pugni da una famiglia sinti. Stavano registrando un servizio a Maserarda sul Piave, a Treviso, nell'alloggio occupato abusivamente dalla famiglia da oltre due anni. Dopo aver ascoltato la versione di una delle occupanti, è intervenuto lo zio della proprietaria per smentirla, generando il caos. L'inviata del tg satirico ha raccontato che dopo l'accaduto, il signore Luigi è finito in ospedale.

Il video dell'aggressione a Rajae Bazzaz e i cameraman di Striscia

Rajae Bazzaz e la troupe di Striscia La Notizia stavano registrando un servizio in un alloggio abitato abusivamente da una famiglia sinti che dopo oltre 2 anni dalla sentenza di sfratto, non ha ancora lasciato la casa. Appena entrati nell'abitazione, l'inviata del programma ha incontrato Nancy Levak che ha raccontato la sua versione. Durante l'intervista, però, è arrivato lo zio della proprietaria che l'ha subito smentita. In quel momento le donne della famiglia hanno iniziato ad aggredire l'inviata e la troupe. Nelle immagini trasmesse dal tg satirico ieri sera, martedì 13 maggio, è possibile ascoltare le urla di spavento e di dolore di Rajae Bazzaz, il pianto di un bambino e il rumore degli schiaffi. Nella rissa si sono aggiunti anche alcuni uomini che con violenza hanno aggredito i cameraman. Dalle immagini è possibile assistere al caos generato dall'aggressione, e ascoltare le minacce: "Pezzi di mer*a, siete morti". Dopo aver rotto le telecamere, l'aggressione è proseguita fino al momento in cui sono intervenute le forze dell'ordine.

Il racconto di Rajae Bazzaz

Rajae Bazzaz davanti alle telecamere del tg satirico ha raccontato: "Sono stata presa a pugni da due uomini e trascinata per i capelli dalle loro consorti. Il nostro regista è stato accerchiato da un gruppo di persone e preso a calci in testa. Siamo stati anche minacciati con un'ascia e una vanga. Non è sfociata in tragedia solo per il pronto intervento dei Carabinieri". Sia lei che la troupe hanno riportato forti contusioni, il signor Luigi invece, lo zio della proprietaria, è finito in ospedale.

Io e la mia squadra ce la siamo cavata con forti contusioni e tanto spavento. Il mio pensiero va al signor Luigi che in questo momento è ricoverato in ospedale sotto shock, ma che tra qualche giorno dovrà tornare a condividere gli spazi con questa famiglia che per inciso non avrebbe neanche dovuto essere lì.