Rajae Bezzaz di Striscia La Notizia presa a calci e pugni durante un servizio: "L'aggressione più violenta subita" Rajae Bezzaz e la troupe di Striscia La Notizia sono stati aggrediti durante la registrazione di un servizio. L'inviata è stata presa a calci e pugni, trascinata per i capelli, mentre un cameraman picchiato dopo essere caduto a terra. "L'aggressione più violenta mai subita", le parole di Bezzaz dopo l'accaduto.

A cura di Gaia Martino

Rajae Bezzaz e la sua troupe di Striscia La Notizia sono stati aggrediti mentre registravano un servizio a Maserarda sul Piave, a Treviso. Vittime di calci e pugni in faccia e minacce di morte, ai cameraman sono state sequestrate e spaccate anche le telecamere. "Venti minuti di violenza inumana. È stata l’aggressione più feroce subita finora", le parole rilasciate dopo l'accaduto.

L'aggressione a Rajae Bezzaz e la troupe di Striscia La Notizia

L’inviata di Striscia la notizia, Rajae Bezzaz, stava registrando un servizio in un alloggio abitato abusivamente da una famiglia sinti che oltre due anni fa, spiega in un comunicato il tg satirico, ha ricevuto lo sfratto esecutivo. La famiglia si sarebbe mostrata inizialmente disponibile a un confronto, ma poco dopo avrebbe aggredito sia l'inviata che la troupe. Rajae Bezzaz, fa sapere Striscia La Notizia che trasmetterà stasera il servizio, è stata picchiata con pugni in faccia e trascinata per i capelli. Un cameraman è stato inseguito e preso a calci dopo essere caduto per terra. L'attrezzatura è andata distrutta così come le schede di memoria delle telecamere che sarebbero state sottratte dagli aggressori. Una collaboratrice di Rajae Bezzaz ha contattato le forze dell'ordine che sono intervenute per impedire che la situazione degenerasse.

"Aggressione più violenta subita finora"

Rajae Bezzaz ha fatto sapere che quella subita è stata "l'aggressione brutale e feroce, la più violenta subita finora". Non è infatti la prima volta che viene aggredita durante la registrazione di servizi. Così ha continuato:

Sono stata presa a pugni da due uomini e trascinata per i capelli dalle loro consorti. Il nostro regista è stato circondato da un nugolo di persone e preso a calci in testa. Siamo stati anche minacciati con un’ascia e una vanga. Venti minuti di violenza inumana che non è sfociata in tragedia solo per il pronto intervento dei Carabinieri.