Calci e pugni contro Rajae e la troupe di Striscia la Notizia, gridavano: "Marocchina di mer*a" L'inviata di Striscia e la sua troupe aggredita a calci e pugni a Novi Ligure: "Negra di mer*a! Tro*a di mer*a! Marocchina di mer*a!".

Gravissimo quello che è accaduto a Novi Ligure. Aggrediti con calci e pugni la troupe di Striscia la Notizia da un "furbetto del biglietto" che era stato già scoperto quattro anni fa. Insulti pesantissimi: "Negra di mer*a! Tro*a di mer*a! Marocchina di mer*a!". Un episodio increscioso che sarà mostrato nella puntata di questa sera di Striscia la Notizia.

L'aggressione ai danni di Rajae Bezzaz

Striscia la Notizia racconta che Rajae ha ricevuto un pugno in faccia mentre il cameraman ha avuto calci e pugni ed è stato scaraventato a terra con violenza. L'attrezzatura è stata danneggiata. Sia Rajae sia il cameraman sono stati portati in ospedale: per loro, 10 giorni di prognosi. Un atto gravissimo quello del truffatore, un ragazzo che dichiara di essere in possesso dei biglietti per entrare ad ambitissimi eventi (concerti, partite di calcio, etc etc), ma che una volta venduti e intascati i soldi, sparisce (servizio del 5 giugno 2020). L'inviata era ritornata dal venditore dopo nuove segnalazioni e molte prove in mano. La situazione, però, è rapidamente degenerata. Striscia la Notizia invierà il servizio completo nella puntata di questa sera, ore 20.35 su Canale 5.

Chi è Rajae Bezzaz

Classe 1989, Rajae Bezzaz nasce a Tripoli da genitori marocchini, ma si trasferisce in Italia nel 1998. Nel 2011 partecipa al Grande Fratello 11 e dal 2015 diventa inviata del programma di Striscia la Notizia contribuendo a smascherare tantissime truffe nelle inchieste del programma di Antonio Ricci. Ha anche pubblicato un libro nel 2021, "L'araba felice: la vita svelata di una musulmana poco ortodossa" edito da Cairo. Nel gennaio 2023 ha vinto il Premio Antenna d’Oro per la Tivvù, nella Sala Protomoteca del Campidoglio in Roma. Ha lavorato anche al cinema partecipando a tre film: Maschi contro femmine, 5, AmeriQua.