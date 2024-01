Massimiliano Varrese non ce la fa dopo l’eliminazione di Monia: la minaccia del ritiro dal Gf Dopo la fine della puntata, Massimiliano Varrese sarebbe rimasto in silenzio e avrebbe passato la notte in confessionale a piangere. È il momento più difficile per l’attore da quando è al Gf. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La stagione del Grande Fratello è arrivato a un momento del suo percorso dove alcuni giochi appaiono fatti. Abbiamo capito, ad esempio, che Perla Vatiero e Beatrice Luzzi sono i nuovi eroe e antieroe (e viceversa) e che Massimiliano Varrese è l'outsider che deve comprendere che adesso è il caso di riprendere il mano il proprio destino. L'eliminazione di Monia La Ferrera, nome e cognome da diva della Florida entrata nella casa solo in qualità di ex compagna proprio dell'attore, ha portato Varrese sul crinale del suo equilibrio. L'attore sperava di potersi riavvicinare, ma non c'è mai riuscito. E ora minaccerebbe l'uscita.

Le presunte minacce

Dopo la fine della puntata, Massimiliano Varrese sarebbe rimasto in silenzio e avrebbe passato la notte in confessionale a piangere. Questo emerge da alcune indiscrezioni lanciate sul web da Amedeo Venza. Secondo quest'ultimo, Massimiliano Varrese avrebbe minacciato agli autori la sua uscita immediata dal gioco. È un momento duro e un'uscita dal gioco di Massimiliano Varrese, proprio in questo momento, non farebbe certamente il bene della produzione. Qualora fosse vero quello che è successo, un'eventuale uscita di scena da parte sua sarebbe ovviamente giudicata senza ragione.

La preoccupazione dei familiari

Intanto, la famiglia di Massimiliano Varrese chiede lo stop a una gogna social che su di lui monta ad arte sulla base di quello che accade, sospinti dalle trame di Beatrice Luzzi: "Doveva essere una bella esperienza ma è diventato un incubo". Nel corso dell'intervista realizzata da Stefania Rocco, Luisa, Monica e Stefania, ovvero la madre, la sorella e la zia di Massimiliano Varrese hanno chiesto la cessazione immediata di questo odio social nei confronti dell'ottimo attore. Una follia alla quale loro, che sono fuori, sperano di mettere un argine. L'unico aiuto che ora si può dare a una persona che appare in difficoltà.