Cesara Buonamici contro Beatrice Luzzi: “Pensi che Perla Vatiero possa ucciderti? Sei andata oltre” La puntata del GF stasera si è aperta con un nuovo acceso scontro tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Durante la discussione è intervenuta Cesara Buonamici: “Hai detto ‘temo che possa uccidermi’, ma sei seria? Sei andata oltre”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata del Grande Fratello di questa sera, lunedì 29 gennaio 2024, si è aperta con un nuovo confronto tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Dopo lo scontro nella scorsa puntata, nel corso della settimana le due concorrenti si sono rivolte accuse pesanti a vicenda: "Tra noi uno scontro tra civiltà" ha commentato stasera l'attrice prima di ricevere un commento negativo da Cesara Buonamici.

Il confronto tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero

Beatrice Luzzi ha iniziato il confronto: "Tra noi uno scontro tra civiltà sia di forma che di sostanza. Lo scontro della scorsa puntata ha dimostrato diversità di linguaggio, rispetto e contenuti notevole". Dopo aver dichiarato di aver ‘perdonato tante cose' durante il suo percorso tra cui Massimiliano Varrese, Signorini l'ha stuzzicata: "Hai detto di volerlo eliminare". E allora l'attrice ha risposto: "Non è vero. Ho detto che vedo Massimiliano preoccupato per la figlia e quindi è meglio che esca". Perla Vatiero ha così continuato: "Lei gioca con le emozioni delle persone, amiche sono state male per le sue offese". La Luzzi ha poi spiegato il perché ha paragonato la sua inquilina a Rosa Ricci, protagonista della serie Mare Fuori: "Ha una sicurezza campana, vuole essere protagonista". "Lei è una classista" ha commentato Perla.

Il commento di Cesara Buonamici

Cesara Buonamici, alla richiesta di Alfonso Signorini di commentare la vicenda, ha detto la sua: "Trovo che c'è un'accelerazione per Beatrice, un cambio di marcia forte. Non so se vuole far precipitare le cose, per gestire il consenso in casa o no, e questo mi sorprende. Le frasi sono andate oltre, tu hai detto ‘Ho l'impressione che mi voglia uccidere‘, ma fai sul serio quando dici così?". L'attrice ha subito replicato: "Ho detto così dal tipo di violenza con cui ha parlato. Era un'esagerazione, ma non mi pare di aver detto ‘la liquido' o altre cose".