Lo scivolone di Beatrice Luzzi al GF: “Ho l’impressione che Perla possa uccidermi” Scivolone di Beatrice Luzzi al Grande Fratello dopo la lite con Perla Vatiero. Cavalcando la polemica a proposito del presunto atteggiamento aggressivo della rivale, l’attrice ha esagerato: “Ho l’impressione che possa uccidermi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

“Ho l’impressione che Perla possa uccidermi”: così Beatrice Luzzi ha commentato la lite con Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello. L’attrice, che aveva già cavalcato la polemica a proposito del presunto atteggiamento aggressivo dimostrato dalla coinquilina nella Casa, dopo il confronto verbale che ha caratterizzato la puntata del GF trasmessa martedì 23 gennaio, si è prodotta in uno scivolone, esasperando quanto accaduto probabilmente allo scopo di volgere la situazione a suo vantaggio. A farle notare che avesse esagerato sono stati i coinquilini che hanno immediatamente preso le distanze dalla dichiarazione di Luzzi.

Perla Vatiero a Beatrice: “Io aggressiva? Tu hai messo le mani al collo a Giuseppe”

A farle notare quanto fosse strumentale la predica che Beatrice le ha rivolto a proposito del suo “modi da boss” era stata la stessa Perla. Infastidita dal fatto che la coinquilini avesse scimmiottato i suoi modi e la sua cadenza dialettale, Vatiero le aveva fatto notare di non essere mai stata fisicamente aggressiva nella Casa. Al contrario di Beatrice che, in un’occasione – per la quale non è stata nemmeno redarguita – aveva messo le mani al collo di Giuseppe Garibaldi, coinquilino con il quale ha vissuto una breve storia d’amore poi sostituita da una serie di scontri. “Io aggressiva? Tu hai messo le mani al collo di Giuseppe”, le aveva fatto notare Vatiero, determinata a ristabilire l’ordine.

Lo scontro tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi

Con la puntata del GF del 23 gennaio, la Casa si è ormai spaccata in due. Da un lato c’è Beatrice Luzzi e i compagni di gioco che hanno scelto di condividere con lei questo percorso. Dall’altro c’è Perla Vatiero che, ottenuti i suoi consensi tra i coinquilini, ha scelto di non far parte della corte dell’attrice. Uno scontro che, con ogni probabilità, vedrà le due concorrenti dividere anche il pubblico a casa. Sono loro, infatti, le concorrenti più votate dagli spettatori.