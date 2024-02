Troupe di Striscia aggredita con spray al peperoncino durante un servizio sui borseggi in stazione Una troupe di Striscia la notizia è stata aggredita all’interno della stazione Spagna della metro A di Roma. Agli operatori è stato spruzzato dello spray urticante al peperoncino durante la realizzazione di un servizio sui borseggi in stazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Una troupe di Striscia la notizia è stata aggredita questa sera all’interno della stazione Spagna della metro A di Roma. Gli operatori sono stati aggrediti con uno spray urticante al peperoncino durante la realizzazione di un servizio sui borseggi in stazione. Mentre si accingevano a filmare un presunto furto, un gruppo di ragazze ha tirato fuori dello spray per poi spruzzarlo dritto negli occhi dei cameraman che stavano filmando la scena. Le donne si sono quindi date alla fuga. La troupe ha immediatamente allertato i soccorsi e chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Pochi giorni fa l’aggressione a Rajae Bezzaz

L’aggressione ai danni della troupe di Striscia in stazione arriva a pochi giorni da un’altra aggressione ai danni di un’inviata di Striscia la notizia, Rajae Bezzaz. L’inviata del tg satirico di Antonio Ricci si trovava a Novi Ligure quando il protagonista del servizio si è scagliato con violenza contro Bezzaz e la sua troupe. L’inviata è stata raggiunta da un pugno in pieno volte mentre il cameraman è stato scaraventato con violenza a terra a colpi di calci e pugni. L’attrezzatura che la troupe portava con sé è stata completamente danneggiata. Sia Rajae che l’operatore, dopo il servizio, sono stati medicati in ospedale che ha referto 10 giorni di prognosi.

Le minacce a Vittorio Brumotti durante i servizi contro gli spacciatori

Un altro inviato della trasmissione è spesso oggetto di brutali aggressioni durante la realizzazione dei suoi servizi. Si tratta di Vittorio Brumotti, campione di acrobazie in bicicletta che si è spesso ritrovato a filmare gli spacciatori all'interno dei comuni luoghi di spaccio in giro per l'Italia. L'inviato è stato più volte costretto a chiedere il supporto delle forze dell'ordine per sfuggire a violenti pestaggi insieme alla sua troupe.