Valerio Staffelli testimone di un furto, due ladre inseguite con la troupe di Striscia e arrestate Il fatto è accaduto a Milano, dove una ragazza è stata derubata del suo cellulare. Staffelli si trovava lì per un servizio e ha assistito alla scena, quindi ha inseguito le due donne responsabili che alla fine sono state arrestate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Furto in centro, poi la fug, una troupe televisiva sulle loro tracce, quindi l'arresto. Sembra il racconto della scena di un film ma è successo davvero, nello specifico a Milano, dove una ragazzina di 18 anni, incinta, e una di 27, mamma di un bimbo di 8 mesi, sono state arrestate domenica pomeriggi con l’accusa di furto dopo aver derubato una 17enne in piazza Gae Aulenti.

Testimone della scena Valerio Staffelli, che si è messo all'inseguimento insieme alla proprietaria del cellulare, una 17enne. L'inviato di Striscia la Notizia, si trovava nella zona con la sua troupe perché stava girando un servizio per il tg satirico di Canale 5, in onda tutte le sere prima dell'ora di cena. A ricostruire la vicenda sono state proprio le forze di polizia.

La fuga e l'inseguimento

Per compiere il furto, le due ladre hanno usato una tecnica molto nota, ovverosia quella del foglio di carta appoggiato sopra al cellulare, attraverso la quale si riesce a distrarre il proprietario dell'oggetto al quale viene sottratto dopo essere stato distratto. Il telefonino è stato quindi rubato prima che le due donne si mettessero in fuga, ma è stato successivamente e Staffelli è stato sentito come testimone dalle forze dell'ordine, per raccontare quanto accaduto in quei minuti nei quali la sua presenza si è rivelata fondamentale.

Il servizio di Striscia in onda il 10 aprile

Dopo una lunga corsa, le due sono state bloccate dalla polizia. Si tratta di una 27enne e di una 18enne in stato di gravidanza, arrestate per tentato furto e che sono state portate in prigione. La donna 27enne è stata portata nel carcere di Bollate, mentre la seconda, 18enne in stato di gravidanza, è stata accompagnata a San Vittore. Il servizio relativo all'inseguimento da parte di Valerio Staffelli e della ragazza che ha poi portato all'arresti delle due donne andrà in onda nella puntata di Striscia la Notizia di mercoledì 10 aprile.