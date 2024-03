Il Volo smentisce le voci di scioglimento: “Litighiamo sempre” Ospiti di Mara Venier, i tre tornano su quel video circolato nelle scorse settimane da cui si poteva dedurre un cattivo clima e le premesse di uno scioglimento. Gianluca: “In ogni gruppo c’è una bilancia che mantiene l’equilibrio ed è Ignazio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Il Volo, Sanremo 2024

Il Volo festeggia 15 anni di carriera e mette a tacere le voci di scioglimento da Mara Venier. Il trio, ospite a Domenica In alla viglia dell'uscita di un nuovo album, si è raccontato alla conduttrice in un momento particolare, quando sono trascorsi ormai 15 anni dall'inizio di quell'avventura che li ha portati a girare il mondo con le loro voci e vincere un Festival di Sanremo. "Noi siamo cresciuti facendo quello che stiamo continuando a fare oggi", hanno raccontato i tre a Venier.

Lo screzio e le ipotesi di scioglimento de Il Volo

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble nel salotto di Rai1 hanno quindi messo a tacere le voci e indiscrezioni sul loro scioglimento, nate da un video che li aveva immortalati in un momento di screzio in diretta radio, durante la settimana sanremese. A raccontarlo sono stati proprio i tre, spiegando a Mara Venier quello che era successo in una circostanza specifica. Queste le parole di Boschetto, che in realtà non era stato protagonista dello screzio: "Litighiamo sempre! Noi adesso siamo insieme ma siamo sciolti! Per dare notizie, oggi, si sa. Molta gente ci ha fermato per strada dicendo “Non vi separate, non vi separate!”. Quindi Piero Barone ha spiegato nel dettaglio cosa fosse accaduto nell'intervista: "È uscita la settimana di Sanremo che dovevamo fare un’intervista e lui (Ignazio Boschetto, ndr) come al solito non si è svegliato".

Il chiarimento di Gianlcua Ginoble

A quel punto è intervenuto Gianluca, che ha voluto chiarire una volta per tutte la necessità di un equilibrio da mantenere in un gruppo in cui ci sono anime diverse: "In ogni gruppo c’è una bilancia che mantiene l’equilibrio ed è Ignazio. Io e Piero siamo gli opposti, come la sinistra e la destra. Si parlava della serata delle cover e Ignazio dice “Possiamo dimostrare che possiamo essere altro" e ho detto “Se vuoi essere altro, fallo, parla per te”.