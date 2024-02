Il Volo non si scioglie. La smentita di Barone, Boschetto e Ginoble: “L’atomo è divisibile, noi no” Pietro Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble smentiscono le indiscrezioni che li vorrebbero in procinto di separarsi. La smentita da Fiorello a Viva Rai2. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Il Volo non si scioglie. A smentire l’indiscrezione circolata nel corso delle ultime settimane – dopo una serie di battute che sembravano suggerire qualche screzio tra i tre artisti – sono Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Intervenuti in diretta a Viva Rai2, ospiti di Fiorello, gli artisti hanno negato che esista la possibilità di una separazione. “L'atomo è divisibile, noi no”, fanno sapere i cantanti, smentendo così i pettegolezzi relativi a una serie di possibili scontri che li avrebbero spinti a valutare l’idea di sciogliersi.

Le indiscrezioni sullo scioglimento de Il Volo

A suggerire l’idea che i tre fossero in procinto di sciogliersi era stato uno screzio, verificatosi in diretta radio, Piero Barone e Gianluca Ginoble. Uno scambio di opinioni lievemente acceso che aveva spinto alcuni critici, oltre che i fan del gruppo, a pensare che i tre fossero in procinto di prendere strade diverse. A rafforzare le voci a proposito di un imminente separazione anche i pettegolezzi relativi al fatto che Piero Barone stesse prendendo lezioni di canto da solista. Secondo altri gossip, invece, sarebbe stato Ginoble a premere per lo scioglimento per potersi trasferire in America dalla sua compagna, equiparata a una sorta di Yoko Ono. Ma anche questa indiscrezione è stata smentita dai tre cantanti: “Non ci stiamo sciogliendo, non c'è nessuna Yoko Ono”. Ha concluso Fiorello: “Ma certo che smentiamo, loro sono unitissimi! Non sono mica un iceberg qualunque che si scioglie così”.

Il Volo a Sanremo 2024 con la canzone “Capolavoro”

Il volo, trio formato da Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, è tornato al Festival di Sanremo nell’edizione andata in onda quest’anno (lìultima condotta da Amadeus) dopo la vittoria conquistata nel 2015 con la canzone “Grande amore” e il terzo posto raggiunto nel 2019 con “Musica che resta”. Quest’anno, il gruppo ha portato all’Ariston la canzone “Capolavoro”, classificatasi al nono posto.