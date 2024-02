Fiorello e la lite de Il Volo: “Non fate scherzi, nell’ambiente già si parla di voi per questo” A Viva Rai2 Fiorello scherza sul caso della scorsa settimana, con lo screzio tra Piero Barone e Gianluca Ginoble in radio che ha portato molti a parlare di possibile separazione de Il Volo: “Non si scioglierà, saranno sempre insieme e ci delizieranno”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Ha fatto discutere il video dello screzio in diretta radiofonica tra Piero Barone e Gianluca Ginoble de Il Volo e Fiorello non ha perso occasioni di scherzare sullo screzio tra i due che ha alimentato le voci di una crisi nel trio.

Il commento di Fiorello su Il Volo

Nel leggere la notizia a Viva Rai2, Fiorello ha ironizzato parlando delle grandi separazioni che lo hanno deluso nel tempo, provando a scongiurare una rottura nel gruppo reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo.

Io faccio un appello al Volo: già ho sofferto tanto per gli 883, "soffersi" molto per Benji e Fede, che ve lo dico a fare per i The Giornalisti. Per non parlare dei Pooh, però loro si lasciano e poi si riprendono. Ma il gruppo che mi ha fatto più male sono i Totti e Ilary. Non fate scherzi, litigare ci sta, però sappiate che già nell'ambiente si parla di voi per questo. Ma no, il Volo non si scioglierà, saranno sempre insieme e ci delizieranno.

Lo screzio tra Barone e Ginoble

"Ora mi sono rotto un po’ le scatole". Da "quindici anni, si può parlare sempre per tutti e tre? Tu puoi essere altro, vuoi essere altro, continua a essere altro. Non parlare per me". Queste le parole di Piero Barone nei confronti di Gianluca Ginoble, pronunciate d'improvviso in diretta radiofonica a Radio Number One. Barone ha risposto così, stizzito, ad una considerazione del collega sulla canzone presentata a Sanremo, Capolavoro, secondo Ginoble avrebbe dato modo al pubblico di scoprire che il trio poteva proporre nella kermesse canora qualcosa di diverso dal solito: "È stato un tocco diverso perché magari la gente è abituata a vederci sempre in maniera un po’ troppo seriosa, no? Noi siamo così, e possiamo essere anche altre cose: quindi è bello che la gente abbia apprezzato". Quindi la risposta di Barone, che ha messo in allerta i fan del trio e alimentato quelle voci cui fa riferimento lo stesso Fiorello, secondo le quali il Volo si starebbe avvicinando a una separazione dopo 15 anni insieme.

Gianluca Ginoble de Il volo: "Cerchiamo di essere unici"

Lo stesso Ginoble, giorni prima del lieve screzio con Barone, aveva ribadito nel corso di diverse interviste, la rarità del trio: "Quello che cerchiamo di fare è essere unici, perché girando il mondo abbiamo visto che non ci sono ragazzi di 20 anni che cantano questo genere e non c'è neanche competizione e poi non è nemmeno lirica".