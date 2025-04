video suggerito

"C'è chi non è sobrio in regia": Mentana si scusa per l'ingenuo errore durante il servizio sul 25 aprile Il direttore del TgLa7 costretto a interrompere il telegiornale a causa di un errore tecnico durante la messa in onda di un filmato sulle celebrazioni per la Liberazione. Il riferimento all'attualità: "C'è chi non è sobrio in regia".

Un imprevisto tecnico ha caratterizzato l'edizione del TgLa7 di venerdì 25 aprile, condotta come di consueto da Enrico Mentana. Durante la trasmissione, il direttore ha mandato in onda un servizio dedicato alle manifestazioni per la giornata della Liberazione, facendo anche riferimento alla "sobrietà" richiesta dal Governo per i cinque giorni di lutto nazionale in seguito alla scomparsa di Papa Francesco. Il servizio, tuttavia, è stato trasmesso senza audio, mancando completamente della narrazione giornalistica che avrebbe dovuto accompagnare le immagini delle celebrazioni.

La reazione di Mentana

Dopo alcuni istanti di silenzio imbarazzante, con le immagini che scorrevano prive di commento e la telecamera che inquadrava un Mentana visibilmente irrigidito, il direttore è intervenuto con la consueta prontezza: "Scusate, ma c'è chi da un altro punto di vista non è sobrio in regia. Mancava una pista audio per gli amanti delle questioni tecniche. Mancava la pista audio col commento del giornalista". La battuta sulla "sobrietà" in regia, un chiaro riferimento ironico al tema trattato nel servizio, ha permesso al conduttore di gestire l'imprevisto con la sua consueta verve.

Le scuse al pubblico

Dopo attimi di vero e proprio imbarazzo, con il direttore in silenzio a guardare verso la regia, Mentana ha chiarito la situazione ai telespettatori: "È evidente che c'è stato un problema tecnico del quale mi scuso". Un modo professionale per chiudere l'incidente e proseguire con la scaletta del telegiornale. L'episodio si aggiunge alla lunga lista di momenti memorabili che hanno caratterizzato le edizioni del TgLa7 sotto la direzione di Mentana, noto per la sua capacità di affrontare con prontezza e a volte con una punta di sarcasmo, anche cinico, gli inevitabili contrattempi della diretta televisiva.