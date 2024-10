Kim Kardashian chiede la libertà dei fratelli Menendez: “Non sono più quelle persone”

video suggerito

Kim Kardashian ha chiesto che i fratelli Menendez vengano liberati. Sull'onda del grande clamore successivo alla serie tv Netflix di Ryan Murphy, ci sarebbe la possibilità di una svolta nel caso e la socialite americana, in un lungo articolo pubblicato sul sito della NBC, si prende la responsabilità di argomentare: "È ora che i fratelli Menendez vengano liberati. Siamo tutti il prodotto delle nostre esperienze". I fratelli Menendez sono condannati all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale per aver ucciso i loro genitori nel 1989. Kim Kardashian sostiene: "Fisiologicamente e psicologicamente, il tempo ci cambia, e dubito che qualcuno possa affermare di essere la stessa persona che era a 18 anni. Io sicuramente non lo sono! Tutti pensano di conoscere la storia di Lyle ed Erik Menendez. Anche io credevo di conoscerla".

La posizione di Kim Kardashian sui fratelli Menendez

Nel primo processo, gli abusi erano parte centrale della difesa, e metà dei giurati votò per l’assoluzione. Nel secondo processo, gran parte delle prove sugli abusi fu esclusa, compromettendo la possibilità di un processo equo. Per questo motivo, nel suo articolo, Kim Kardashian critica la copertura mediatica che ha ridicolizzato i fratelli e sostiene che oggi la giustizia sarebbe più clemente, specialmente con l'accresciuta consapevolezza sugli abusi sessuali.

Erik e Lyle non ebbero alcuna possibilità di un processo equo in quel contesto. All'epoca c'erano poche risorse per le vittime di abusi sessuali, in particolare per i ragazzi. Praticamente non esistevano sistemi di supporto per i sopravvissuti, e la consapevolezza pubblica del trauma degli abusi sessuali maschili era minima, spesso oscurata da giudizi preconcetti e omofobia. Qualcuno può davvero negare che il sistema giudiziario avrebbe trattato le sorelle Menendez con maggiore indulgenza? Nonostante l'opprimente testimonianza familiare che riconosceva gli abusi subiti da Erik e Lyle, il pubblico rimase scettico. Privati della loro infanzia dai loro genitori, poi privati di qualsiasi possibilità di libertà da un sistema di giustizia penale ansioso di punirli senza considerare il contesto o comprendere il “perché”, e senza preoccuparsi se la punizione fosse adeguata al crimine, Erik e Lyle furono condannati prima ancora che il processo iniziasse.

"Ho trascorso del tempo con Lyle ed Erik, non sono mostri"

Kim Kardashian descrive Erik e Lyle come persone riabilitate, gentili e impegnate in attività positive in carcere, e conclude chiedendo che le loro condanne vengano riconsiderate, in quanto il processo e la punizione non riflettono il contesto degli abusi subiti:

Secondo Erik e Lyle, furono abusati fisicamente, sessualmente ed emotivamente dai loro genitori fin dall'infanzia, e il loro padre li violentò ripetutamente quando erano solo bambini. Molti credono che i crimini commessi dai fratelli siano imperdonabili — ma che dire dei decenni di presunti abusi che subirono da piccoli? Ho trascorso del tempo con Lyle ed Erik; non sono mostri. Sono uomini gentili, intelligenti e onesti. In prigione, entrambi hanno registri disciplinari esemplari. Hanno conseguito più lauree, lavorato come assistenti per anziani detenuti in hospice e sono stati mentori nei programmi universitari — impegnati a restituire agli altri. Quando ho visitato il carcere tre settimane fa, uno dei direttori mi ha detto che si sentirebbe a suo agio ad averli come vicini di casa. Ventiquattro membri della famiglia, inclusi i fratelli dei loro genitori, hanno rilasciato dichiarazioni sostenendo pienamente Lyle ed Erik e hanno rispettosamente richiesto che il sistema giudiziario li liberi.

Kim Kardashian conclude precisando: "Gli omicidi non sono scusabili. Voglio chiarirlo. Né il loro comportamento prima, durante o dopo il crimine. Ma non dovremmo negare chi sono oggi, nei loro cinquant’anni. […] Con il loro caso tornato sotto i riflettori — e considerando la scoperta di una lettera del 1988 da Erik a sua cugina che descriveva gli abusi — spero che le condanne a vita di Erik e Lyle Menendez vengano riconsiderate. Lo dobbiamo a quei bambini che hanno perso la loro infanzia, che non hanno mai avuto la possibilità di essere ascoltati, aiutati o salvati".