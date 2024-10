Fratelli Menendez, possibile svolta nel caso: procuratori stanno esaminando nuove prove sulle molestie

Il caso di Erik e Lyle Menendez, i fratelli condannati all’ergastolo per aver ucciso i genitori nella loro villa di Beverly Hills, in California, nel 1989, potrebbe essere riesaminato. Alcuni media statunitensi riportano infatti che i procuratori di Los Angeles stanno lavorando su nuove prove. Prevista un’udienza per il prossimo 29 novembre.