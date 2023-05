Dopo Dahmer, il ciclo Monsters su Neflix con i fratelli Menéndez che uccisero i genitori milionari Nel 2024 il regista di American Horror Story racconterà un secondo capitolo della saga antologica Monster su Netflix, dedicata al caso di Lyle and Erik Menéndez, fratelli americani finiti all’ergastolo per aver ucciso i genitori multi milionari nel 1989.

A cura di Giulia Turco

Su Netflix tornano le storie criminali di Ryan Murphy. Dopo il successo della serie su Jeffrey Dahmer, il regista di American Horror Story racconterà un secondo capitolo della saga antologica Monster, dedicata ai fratelli Menéndez. Si intitolerà Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story e sviscererà il caso dei due ragazzi americani finiti dietro le sbarre per aver ucciso i genitori multi milionari nel 1989.

La storia vera dei fratelli Menéndez

Originari di Cuba e provenienti da una famiglia potente nel mondo degli affari, Lyle e Erik Menéndez furono accusati per l’omicidio dei genitori Jose e Kitty Menéndez avvenuto a colpi di pistola nella loro abitazione di Bevery Hills, nel 1989. Inizialmente furono loro stessi a denunciarne la morte alla polizia, tanto che non si era nemmeno ipotizzata loro colpevolezza. Entrambi però vennero arrestati l’anno successivo. In un primo momento i due fratelli parlarono di legittima difesa, ma nel giro di pochi anni il tribunale stabilì per loro la pena dell’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. La vicenda ha avuto un importante clamore mediatico negli Stati Uniti e non solo, anche in virtù del prestigio del quale godeva la loro famiglia.

I risvolti del caso Menéndez e la serie NBC

Il caso ha avuto risvolti incredibili. Subito dopo la morte dei genitori, i fratelli Menéndez hanno iniziato una vita di sfarzi e vacanze extra lusso con i soldi dei genitori, iniziando così a destare i sospetti. Ad incastrarli in un primo momento fu lo psicologo di uno dei due ragazzi, che raccolse la sua fredda confessione sul piano elaborato col fratello per uccidere i genitori. Lo psicologo non ebbe il coraggio di riportare tutto alla polizia per paura di ritorsioni, così fu la sua segretaria e amante a farlo per lui. Lyle ed Erik hanno sempre mantenuto un atteggiamento freddo e spavaldo, senza mai mostrare alcun rimorso, nemmeno in sede di giudizio. Nel 2017 la loro storia è stata raccontata da un capitolo della serie Law & Order True Crime: The Menendez Murders. Nel video annuncio della nuova serie Netflix, in uscita nel 2024, la ricostruzione della telefonata alla polizia da parte di uno dei due fratelli.