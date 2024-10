video suggerito

Nicholas Chavez e Cooper Koch, chi sono gli attori che interpretano i fratelli Menendez in Monsters Nicholas Chavez e Cooper Koch sono gli attori che interpretano i ruoli di Lyle ed Erik Menendez nella serie tv Netflix Monsters. 25 e 28 anni, hanno alle spalle altri ruoli in film e serie tv: conosciamoli meglio.

A cura di Gaia Martino

Ha catturato l'attenzione degli utenti Netflix la nuova serie tv Monsters ideata da Ryan Murphy che racconta la storia di Lyle ed Erik Menendez, i fratelli che nel 1989 uccisero i loro genitori e che attualmente stanno scontando la pena dell'ergastolo. Nel cast della serie tv anche Javier Bardem, nel ruolo di José Menendez, il padre, e Chloe Sexigny che interpreta la madre, Mary Louis Kitty Menendez. Il ruolo dei fratelli, oggi detenuti nella Richard J. Donovan Correctional Facility, è stato affidato a Nicholas Chavez e Cooper Koch. Classe 1999 e classe 1996, i loro tratti del viso ricordano in modo impressionante quelli di Lyle ed Erik Menendez.

Chi è Nicholas Chavez, Lyle Menendez nella serie Monsters

Classe 1999, Nicholas Chavez è nato a Houston e ha iniziato la sua carriera come attore nel 2021 entrando nel cast della soap General Hospital dove interpreta il ruolo di Spencer Cassadine grazie al quale ha vinto due premi, il Daytime Emmy Award come miglior giovane interprete in una serie drammatica e il Soap Hub Award. Oggi interpreta Lyle Menendez nella serie Monsters, ruolo che gli ha permesso di farsi notare dal pubblico cinematografico. L'ideatore della serie sui Menendez, Ryan Murphy, lo ha scritturato, infatti, anche per la prossima serie FX, Grotesquerie, in uscita a ottobre. Nicholas Chavez è fidanzato con Victoria Abott, attrice emergente conosciuta per il suo ruolo in Echoes, serie Netflix.

Cooper Koch è Erik Menendez: il primo ruolo con Anthony Hopkins e il coming out

Nipote del produttore Hook Koch, Cooper Koch è nato e cresciuto a Los Angeles nel 1996. Ha debuttato come attore a 11 anni accanto a Anthony Hopkins ne Il caso Thomas Crawford, poi ha recitato in They/Them e Swallowed. Lavora anche come modello, non ha un profilo personale su Instagram. Al momento sarebbe single e di recente ha svelato pubblicamente il suo orientamento sessuale. In un'intervista con EDGE Media Network ha dichiarato di non voler essere etichettato come attore gay: "Ho la pelle dura e a questo punto della mia vita, sai, ho subito bullismo quando ero bambino, sono stato licenziato da un pilota per questo. Ma non tollero più questa cosa, se mi succede oggi mi giro e vado via".