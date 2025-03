video suggerito

Chi è Owen Cooper: il protagonista della serie Netflix Adolescence non voleva fare l'attore Owen Cooper è il protagonista di Adolescence. A colpire della miniserie britannica, una delle più viste su Netflix, è anche il talento del giovanissimo interprete. Chi è l'attore che ha indossato i panni di Jamie Miller.

Adolescence è sul podio delle serie più viste su Netflix Italia. In quattro episodi racconta la storia di un tredicenne accusato dell'omicidio di una sua coetanea. A colpire, però, non è solo la potenza della storia, ma anche la bravura dell'interprete principale. A indossare i panni di Jamie Miller è il giovanissimo Owen Cooper. All'epoca delle riprese l'attore aveva 14 anni e il ruolo nella miniserie britannica è stato il primo da protagonista. Il suo talento non è passato inosservato, tanto che per lui si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo: prossimamente reciterà al fianco di Margot Robbie e Jacob Elordi.

Chi è Owen Cooper: la giovane star di Adolescence

Owen Copper non ha mai desiderato la carriera da attore, da bambino aveva il sogno di diventare calciatore. "Non era proprio nel mio DNA" dice in un'intervista a iD Magazine. La sua non è una famiglia di attori e il desiderio di recitare è nato dopo aver visto Tom Holland nel film del 2012 The Impossibile. Da qui, la decisione di iscriversi in un club di teatro a Manchester, che ha iniziato a frequentare quando aveva solo 7 anni. È nato a Warrington, una città a poco più di mezz'ora da Liverpool.

Stephen Graham e Owen Cooper

Al centro di Adolescence c'è la storia di una famiglia il cui figlio minore viene accusato di aver ucciso una sua coetanea. A recitare al fianco di Owen Cooper c'è Stephen Graham (nei panni di Eddie Miller e sceneggiatore), poi Ashley Walters come ispettore Luke Bascombe ed Erin Doherty (Briony Ariston, la psicologa clinica assegnata al caso di Jamie). Ogni episodio, girato in unico piano sequenza, racconta la vicenda seguendo il corso degli eventi: l'arresto, gli interrogatori nella scuola, il confronto con la psicologa del tribunale, la reazione della famiglia all'esito giudiziario.

Una foto del set Adolescence

I prossimi progetti di Owen Cooper

Stando a diverse indiscrezioni, l'attore reciterà in Cime Tempestose di Emerald Fennel. Con lui sul set anche Margot Robbie e Jacob Elordi, rispettivamente Catherine Earnshaw e Heatcliff. Quando terminerà le riprese, tornerà a scuola. I suoi compagni di classe lo aspettano con gioia: "Non pensavo che lo avrebbero fatto, a dire il vero, pensavo che mi avrebbero preso in giro. Ma sì… sono stati davvero, davvero bravi".