Keanu Reeves e Alexandra Grant non si sono sposati, l’attore smentisce la notizia delle presunte nozze

Keanu Reeves e Alexandra Grant non sono sposati. La smentita è arrivata dall’agente dell’attore che, quindi, ha dichiarato che la coppia non è convolata a nozze, come si vociferava da un po’.

Da quando al dito di Alexandra Grant è comparso un anello con un certo brillante in bella vista, si è subito pensato che fossero finalmente arrivate le nozze con Keanu Reeves. I romantici ci avevano creduto e anche chi aveva diffuso la notizia che i due si fossero sposati in gran segreto in Europa. A smentire le voci di matrimonio, però, è stato proprio l'attore che ha affidato alcune dichiarazioni al suo agente, con il compito di farle arrivare a chi di dovere.

La smentita di Keanu Reeves

Una risposta secca che non ha lasciato spazio ad alcuna interpretazione, l'agente dell'attore hollywoodiano ai microfoni di E!News ha candidamente detto: "Non è vero, non sono sposati, è una fake news". Nessun matrimonio è stato celebrato segretamente lontano dall'America, in qualche ameno luogo europeo con tanto di cerimonia riservata a pochi intimi. L'attore, noto per i suoi film e anche per la sua proverbiale gentilezza e bontà che lo ha reso spesso protagonista di momenti virali sui social, non ha ceduto alle lusinghe del "per sempre" suggellato dalle nozze. Il sospetto era nato vedendo l'anello di brillanti all'anulare di Alexandra Grant, un gioiello che però è solo simbolo del loro amore.

La storia d'amore tra Keanu Reeves e Alexandra Grant

Dopo una vita sentimentale particolarmente tormentata, Keanu Reeves ha trovato l'amore nel 2018, dopo l'incontro con Alexandra Grant. Il primo red carpet insieme è stato l'anno dopo, nel 2019, sebbene i due si conoscessero già da diversi anni. Sulle pagine del New York Times, infatti, si racconta che il primo incontro tra l'attore e l'artista sia avvenuto nel 2009 a una cena, per poi collaborare negli anni successivi alla stesura di due libri. Il loro amore, quindi, è nato in sordina e i due continuano ad essere particolarmente riservati, ma nonostante ciò non mancano momenti di romanticismo. Nel 2020, infatti, Reeves disse: "È davvero meraviglioso stare con Alexandra. Ci godiamo la reciproca compagnia, qualunque essa sia. Andiamo in spiaggia, andiamo in moto, abbiamo progetti". Mentre lei, in occasione del 61esimo compleanno del compagno, a inizio settembre ha scritto su Instagram: "Sono così grata per il tuo amore e il tuo sostegno". Insomma, la dimostrazione del fatto che, anche senza matrimonio, continuano ad amarsi.