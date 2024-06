video suggerito

Justin Timberlake è stato arrestato, il cantante guidava in stato di ebbrezza Justin Timberlake è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza negli Hamptons, località di mare vicino a New York. L’arresto risale alla serate del 17 giugno. Timberlake dovrà comparire in tribunale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Justin Timberlake è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. Lo riporta ABC News citando fonti vicine alla polizia. A rivelare quanto accaduto sarebbe stato proprio un funzionario delle forze dell'ordine rimasto anonimo. A confermare la notizia è stata una dichiarazione dell'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Suffolk. L’arresto risalirebbe alla serata del 17 giugno. Timberlake si trovava a Sag Harbor, negli Hamptons, una località turistica a circa 160 chilometri da New York meta di turisti facoltosi. Al momento, la popstar 43enne si trova in custodia. Tra poche ore comparirà in tribunale per difendersi nell'ambito del procedimento a suo carico. Solo poche ore fa, l'artista era comparso sui social per pubblicare un messaggio dedicato ai suoi figli Silas e Phineas, nati dal matrimonio con Jessica Biel.

Il silenzio dello staff di Justin Timberlake

Lo staff dell'artista non ha ancora commentato la notizia, né lo hanno fatto le persone a lui vicine. L'unica certezza è che Timberlake è al momento impegnato nel suo Forget Tomorrow World Tour e che il prossimo concerto è previsto per venerdì prossimo allo allo United Center di Chicago. Per la prossima settimana, invece, l'artista ha in programma due spettacoli al Madison Square Garden di New York. Timberlake è uno degli artisti musicali più venduti al mondo. Diventato noto con il gruppo degli NSYNC, dal 2002 ha intrapreso la carriera da solista. Ha vinto dieci Grammy Awards e quattro Primetime Emmy Awards.

Le indiscrezioni sull'arresto

Secondo quanto rivelato dal Mail Online, Timberlake sarebbe uscito a cena insieme a un gruppo di amici prima di essere arrestato. La popstar sarebbe stata fermata e controllata poco dopo l'uscita dal ristorante. L'Associated Press ha fatto sapere di avere contattato uno dei portavoce del cantante per un commento che, al momento, non è ancora arrivato.