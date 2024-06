video suggerito

Justin Timberlake rilasciato dopo l'arresto per guida in stato di ebbrezza: "Jessica Biel non era con lui" Dopo l'arresto il cantante è stato rilasciato sulla parola. Era stato sorpreso alla guida in stato alterato.

Il clamoroso arresto di Justin Timberlake per guida in stato di ebbrezza è destinato a essere per alcuni giorni la storia del momento. Dagli States apprendiamo che l'attore e cantante avrebbe da circa un'ora lasciato il tribunale. Il magazine People ha dichiarato che Justin Timberlake è apparso in tribunale ammanettato con le "mani avanti" indossando una camicia da bowling nera, jeans chiari e un paio di sneakers. Le manette, si legge su People, gli sono poi state rimosse dopo l'udienza. E monta il gossip: "Jessica Biel non era con lui".

"Justin Timberlake era un po' sconvolto"

Un portavoce del Dipartimento di Polizia di Sag Harbor, che aveva tratto in arresto il cantante, ha spiegato che Justin Timberlake è apparso un po' "sconvolto" alla presenza del giudice e che sua moglie Jessica Biel non era con lui né al momento dell'arresto né dopo. Justin Timberlake è stato arrestato mentre era a bordo di una BMW 2025 sorpreso mentre non si fermava a un segnale di stop. A quel punto, è scattato il controllo da parte della polizia e l'arresto dopo aver rilevato i valori alterati nel sangue.

Timberlake era uscito a cena con amici

Secondo le indiscrezioni, Justin Timberlake sarebbe uscito a cena insieme a un gruppo di amici prima di essere arrestato. Dopo la cena, il mancato osservamento dello stop, il controllo e quindi l'arresto. Proprio pochi giorni fa, Justin Timberlake aveva celebrato la Festa del Papà scrivendo un messaggio per i suoi figli Silas, 9 anni, e Phineas, 3 anni e mezzo, nati dal matrimonio con Jessica Biel riferendosi ai figli come i "miei due doni più grandi" e li ha ringraziati entrambi "per avermi dato il mio scopo più grande". Infine, Timberlake aveva scritto: "Imparo ogni giorno di più su me stesso solo perché voi due avete scelto me come vostro padre. Sarò sempre al vostro fianco negli alti e nei bassi".