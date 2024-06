Justin Timberlake uscito su cauzione: “Il poliziotto era così giovane che non lo ha riconosciuto”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

La notizia più chiacchierata delle ultime ore è l'arresto di Justin Timberlake, fermato in stato d'ebrezza e costretto a trascorrere una notte in cella, per poi essere liberato su cauzione. La pop star, stando a quanto riferito da Page Six, sarebbe stato bloccato da un poliziotto che, tanto era giovane, non sapeva chi fosse la persona che aveva davanti, sebbene si trattasse di una star mondiale.

Justin Timberlake non riconosciuto dal poliziotto che lo ha arrestato

La polizia ha fermato la pop star a Sag Harbor, New York, per guida in stato di ebrezza, poiché non si era fermato ad un segnale di stop e non era in grado di mantenere la corsia diritta. Stando a quanto rivelato da un insider alla testata americana, pare che in molti degli amici del cantante, avrebbero implorato le forze dell'ordine di lasciarlo andare, aggiungendo anche un particolare. Sembrerebbe, infatti, che Timberlake non sarebbe stato riconosciuto:

Il poliziotto era così giovane che non aveva riconosciuto Justin Timberlake neanche dopo che gli aveva dato i documenti: non conosceva né la sua faccia né il suo nome. Quando è stato fermato Justin ha detto sottovoce ‘questo mi rovinerà il tour’ e lui ha risposto ‘che tour?‘. ‘Il tour mondiale‘ ha precisato Timberlake.

A seguito delle analisi del sangue a cui è stato sottoposto l'artista, pare che sarebbe risultato positivo ad alcune sostanze stupefacenti, come popper, cocaina, truvada ovvero un farmaco anche usato come anti-retrovirale per l’HIV) ed mdma.

Le parole dell'avvocato

Dopo l'arresto, a parlare è stato l'avvocato della star, ovvero Edward Burke Jr. che a E!News ha dichiarato di essere pronto a difendere il suo assistito e di rilasciare dichiarazioni più chiare, solo quando sarà gli sarà chiaro cosa avrà da dire il procuratore distrettuale, ma ha aggiunto: "Justin Timberlake è un gentiluomo, non ha opposto resistenza, ha rifiutato di fare l’etilometro ma è un suo diritto; è stato citato in giudizio e rilasciato dalla custodia cautelare dietro pagamento di una cauzione. La sua patente è sospesa per lo stato di New York“.