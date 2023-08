Jovanotti beve il caffè col burro, l’esperto: “Ricetta diffusa e che ha dei vantaggi” Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti, prende il caffè “corretto” con due panetti di burro in un video postato su TikTok. “Mi piace così”, spiega il cantautore. Qualcuno sottolinea la stramberia del mix. In realtà, si tratta di una ricetta già nota.

A cura di Stefania Rocco

Rientrato in Italia dopo l’incidente in bicicletta a Santo Domingo, Jovanotti condivide su TikTok il modo singolare di bere il caffè: “corretto” con due panetti di burro. La video ricetta pubblicata da Lorenzo Cherubini su TikTok ha diviso il pubblico. Decine sono quelli che hanno sottolineato la stramberia del mix, obiezioni che il cantautore aveva già messo in conto tanto da avere spiegato con un sorriso: “Oh, a me piace, tutti i gusti son gusti. Poi fa bene, dà energia di prima mattina. Qui ce n’è bisogno”.

Il biologo nutrizionista: “Ha un alto potere saziante”

In realtà, la scelta di Jovanotti di bere il caffè con l’aggiunta di burro non sarebbe un fatto di gusto solo personale. Iader Fabbri, biologo nutrizionista, ha spiegato al Corriere che si tratta di una ricetta già nota: “Quello che sta preparando è un semplice caffè bullet-proof. Si tratta di una bevanda tendenzialmente frullata che, di norma, si prepara con burro chiarificato e olio di cocco. Molti lo bevono semplicemente per il gusto, come una bevanda qualsiasi. In altri casi è associato ad alcuni regimi dietetici. Ha un alto potere saziante e non contiene zuccheri, quindi può essere utile per tenere sotto controllo la glicemia. Ovviamente, non si dimagrisce perché si beve un caffè col burro, ma questo può far parte di una dieta corretta ed equilibrata”. Il caffè bullet-proof è molto diffuso all’estero.

La chef che ha insegnato a Jovanotti il caffè bullet-proof

Ad avere insegnato a Jovanotti la ricetta per il suo caffè preferito è stata Maria Vittoria Griffoni, la chef che segue l’artista durante i suoi tour musicali in giro per l’Italia: “Preparavo un normale caffè con la moka, poi lo frullavo con un burro chiarificato, l’olio di cocco e il ghiaccio. Esiste anche caldo, ma la scelta era obbligata perché le bevande bollenti non fanno bene alle corde vocali”.