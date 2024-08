Josh Rossetti, fratello dell’ex tentatrice Greta: “Temptation Island è un programma per pu**ane” Josh Rossetti dice la sua sul programma Temptation Island durante una diretta su Tik Tok con Monia La Ferrera. Il cantante, fratello di Greta Rossetti, crede che il programma sia rivolto solo a “cornuti e pu**ane”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il fratello di Greta Rossetti, Josh, cantante emergente nel mondo del reggaeton, stava registrando una diretta su Tik Tok insieme alla fidanzata Monia La Ferrera quando si è lasciato andare a un commento su Temptation Island. Ha detto la sua, in maniera schietta e diretta, sulle persone che scelgono di partecipare al programma che mette "a dura prova" i sentimenti.

Il commento di Josh Rossetti su Temptation Island

Josh Rossetti durante una diretta su Tik Tok con la fidanzata Monia La Ferrera, rispondendo a una domanda di un utente social riguardo il ruolo delle tentatrici di Temptation Island, ha dichiarato: "Chi va lì, va per diventare famosa. Se vengono pagate? Si, è normale". Il fratello di Greta Rossetti ha proseguito il suo commento: "Cosa pensate? È un programma nato per cornuti e pu**ane". Davanti alla reazione della compagna che lo ha subito invitato a ritrattare il pensiero – "Josh, ma cosa dici?" -, lui ha proseguito sottolineando quanto detto: "È vero. Cornuti e pu**ane". Entrambi hanno chiuso i loro profili social adesso, senza rilasciare alcun commento.

La sorella e l'amica di Josh Rossetti sono ex tentatrici

Sta facendo chiacchierare l'affermazione di Josh Rossetti perché due persone a lui molto vicine hanno partecipato a Temptation Island come tentatrici. Parliamo di Greta, la sorella, divenuta nota al pubblico del piccolo schermo per il flirt con Mirko Brunetti (nel programma fidanzato con Perla Vatiero), conosciuto nel villaggio dei sentimenti. Josh Rossetti è inoltre un caro amico di Nicole Belloni, tentatrice che ha da poco concluso l'esperienza nel programma, oggi impegnata con Raul Dumitras, ex fidanzato di Martina De Ioannon. Alla festa di compleanno della tentatrice, festeggiato pochi giorni fa, erano presenti, infatti, anche il cantante e Monia La Ferrera.