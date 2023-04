Jonathan Majors di Creed 3 allontanato da tutti: nuove accuse di abusi su di lui La carriera di Jonathan Majors è destinata a fermarsi. Dopo l’arresto fioccano ogni giorno nuove accuse di abusi sessuali ai suoi danni.

La carriera di Jonathan Majors è destinata a fermarsi. Dopo l'arresto fioccano ogni giorno nuove accuse di abusi sessuali ai suoi danni. Lo fa sapere Variety. La stella di Creed 3 e del mondo Marvel affronterà un processo il prossimo 8 maggio. Nel frattempo, gli agenti e le produzioni lo hanno mollato: di fatto, l'attore è fuori da tutto. L'attore avrebbe dovuto comparire nel nuovo film degli Avengers per riprendere il ruolo di Kang, ma fonti vicine alla Marvel parlano di una sostituzione in corsa nonostante alcune scene siano state già girate.

L'arresto e le accuse di abusi sessuali

Dopo l'arresto avvenuto lo scorso marzo con accuse serissime di tentato strangolamento, aggressione e molestie, altre donne si sarebbero fatte avanti e avrebbero cominciato a collaborare con il procuratore distrettuale di Manhattan. Questa prospettiva non aiuta la difesa dell'attore. L'avvocato, la signora Priya Chaudhry, sostiene ovviamente l'innocenza del suo cliente: "Abbiamo fornito prove inconfutabili al procuratore distruttuale che smentiranno ogni accusa. Siamo fiduciosi". Contattato da Variety, il procuratore distrettuale ha rifiutato di commentare.

"Jonathan Majors è la vittima"

La donna aggredita, la sua compagna 30enne, avrebbe riportato lievi ferite alla testa e al collo ed è stata ricoverata in ospedale in condizioni non gravi. Secondo l'avvocato di Jonathan Majors, però, l'attore sarebbe la vittima reale: "È stato un alterco con una donna che già conosceva e che stava attraversando da tempo una crisi emotiva". Tra le testimonianze che dovrebbero scagionare l'attore, i messaggi della donna al cellulare di lui, inviati quando Majors era stato già tradotto in carcere.

Per favore, fammi sapere che stai bene quando ricevi questo messaggio. Mi hanno assicurato che non ti verrà fatto nulla. Hanno detto che dovevano arrestarti come da protocollo quando hanno visto le mie ferite e quando hanno saputo che avevamo litigato. Sono così arrabbiata che l'abbiano fatto. E mi dispiace che tu sia in questa posizione. Mi assicurerò che non ti accada nulla…Ti amo.

Poche ore dopo, la donna avrebbe ancora scritto: "Hai la squadra migliore e non c'è nulla da preoccuparsi, lo so, voglio solo che tu sappia che sto facendo tutto il possibile per far finire questa storia".

La carriera di Jonathan Majors si è fermata

Jonathan Majors era diventata una delle star di Hollywood più in vista, inanellando una serie di produzioni di alto livello una dietro l'altra. Dopo "Creed 3" ha lavorato nell'ultimo Ant-Man and the Wasp: Quantumania ricoprendo il ruolo di Kang che avrebbe dovuto riprendere nel nuovo "Avengers: The Kang Dynasty" e "Avengers: Secret Wars". La Disney sta monitorando la situazione e dalle ultime voci, pare che si vada verso la sostituzione dell'attore. Tutti stanno aspettando di vedere quale sarà la scelta finale, da qui potrebbero dipendere anche le altre produzioni aperte dell'attore, tra cui "Vegas", film nel quale l'attore dovrà interpretare Dennis Rodman.