Luce dei tuoi occhi 3 si farà? La terza stagione e il silenzio di Mediaset sulla serie con Anna Valle Luce dei tuoi occhi 3 si farà? Anna Valle e Giuseppe Zeno torneranno a interpretare Emma Conti ed Enrico Leoni in nuove puntate? Ecco qual è la situazione al momento.

A cura di Daniela Seclì

La fiction di Canale 5 Luce dei tuoi occhi 2 è giunta al finale di stagione. La sesta e ultima puntata della serie tv con Anna Valle e Giuseppe Zeno, andrà in onda mercoledì 17 maggio. La trama è stata in grado di catturare l'interesse degli spettatori e appassionarli. Finalmente tutti i nodi verranno al pettine e si scoprirà la verità su Diana e Petra. Il finale lascerà spazio alla possibilità di una terza stagione? Luce dei tuoi occhi 3 si farà? Vediamo qual è la situazione al momento.

Luce dei tuoi occhi 3 si farà? Mediaset non si è pronunciata sulla terza stagione

Luce dei tuoi occhi, i personaggi di Diana e Emma

Fonti vicine alla produzione della serie tv hanno fatto sapere a Fanpage.it che al momento Mediaset tace riguardo all'ipotesi che si faccia Luce dei tuoi occhi 3. Dall'azienda non avrebbero smentito, né confermato l'arrivo di nuove puntate:

Mediaset non ha né confermato, né smentito la terza stagione. Non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dell'azienda. Al momento, quindi, non si sa se ci sarà o meno Luce dei tuoi occhi 3, se proseguirà con la terza stagione o la narrazione si chiuderà con la seconda. Non c'è nessuna certezza riguardo al continuo della storia.

Anna Valle e Giuseppe Zeno innamorati dei personaggi di Emma ed Enrico

Luce dei tuoi occhi, Anna Valle e Giuseppe Zeno

In un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, Anna Valle e Giuseppe Zeno hanno dichiarato di essersi affezionati ai personaggi di Emma Conti ed Enrico Leoni. In particolare, l'attrice protagonista della serie ha dichiarato: "Voglio bene a Emma perché non si arrende mai. Non solo quando cerca la figlia Alice, ma anche quando infonde fiducia nelle sue allieve". Giuseppe Zeno le ha fatto eco. Anche lui ha trovato estremamente interessante e stimolante calarsi nei panni di Enrico Leoni: