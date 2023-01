Jolanda Renga: “Non volevo sentirmi dire ‘Sei bella’, ma sapere di poter aiutare altre donne” Jolanda Renga ospite per la prima volta a Verissimo racconta com’è nata l’idea di quel video su TikTok con il quale ha fatto conoscere se stessa. Il rapporto con i genitori e la confessione sull’amore. “Ho un fidanzato, sì. A mio papà l’ho già presentato”.

A cura di Giulia Turco

Jolanda Renga è da poco diventata un modello di positività ed entusiasmo per la vita. Esposta sui social da pochissimo tempo, ha già un enorme seguito, complice non solo il fatto di essere la figlia d’arte di Francesco Renga e Ambra Angiolini, ma soprattutto quel video su TikTok con il quale ha deciso, finalmente, di far conoscere davvero se stessa.

Jolanda sogna di diventare una scrittrice con la passione per la musica

Ospite a Verissimo nella puntata di sabato 21 gennaio, Jolanda è timida e imbarazzata, a volte. Non ama le luci dello spettacolo, le stesse che ha attraversato grazie alla carriera della mamma Ambra Angiolini. “Sono molto timida e riservata, non amo che si parli di me”, racconta la 19enne a Silvia Toffanin. “È per questo che il mondo di mamma lo vedo troppo lontano da me. Al contrario mi piace cantare”, ammette. “Sto prendendo lezioni e non escluso che un giorno potrei seguire quella carriera. Il mio sogno nel cassetto, però, è scrivere, spero un giorno di poter scrivere un libro. Sarebbe il mio grande progetto”.

Com’è nato il video su TikTok per rispondere agli haters

Il video pubblicato sui social lo scorso dicembre ha avuto in successo inaspettato. Non era previsto che il suo nome finisse in cima alle testate. “Un ragazzo aveva fatto un video con le mie foto, una cosa carina”, racconta Jolanda a Silvia Toffanin. “Per curiosità sono andata a leggere i commenti. Ho pianto per un’ora. Dicevano che ero brutta. Per me era una ferita già aperta”. Da lì l’idea di dare una chiave di lettura che potesse essere di aiuto a qualcun’altro. “Non ho chiesto consiglio a nessuno. Ho registrato e basta. Non volevo sentirmi dire che sono bella. La cosa che mi ha reda davvero felice è stato leggere le storie di altre donne e ragazze”.

Jolanda Renga è fidanzata

Jolanda ha un rapporto speciale con entrambi i suoi genitori. “A mia mamma non piace che io dica che è la mia migliore amica, ma è la persona a cui confido tutto. Mi sento protetta da lei, non le ho mai detto una bugia perché non voglio avere segreti con lei”, racconta a Silvia Toffanin. Anche con papà Renga è legatissima, nonostante ci siano delle divergenze caratteriali. “Ci scontriamo perché abbiamo opinioni diverse e a volte non sappiamo qual è il modo più giusto per dimostrarci il bene che ci vogliamo”. Oggi nella sua vita c’è anche l’amore. Si tratta di un ragazzo un po’ più grande di lei, che vuole tenere lontano dai riflettori. “Per me lui è perfetto. È una delle persone migliori che conosco e so che per me c’è sempre. A mio papà l’ho già presentato”.