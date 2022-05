Johnny Depp risponde a un fan con la voce di Jack Sparrow, il video fuori il tribunale è virale È diventato virale su Twitter il video girato da una fan mentre l’attore a bordo del suo van si dirige verso il tribunale e con la voce torna ad essere Jack Sparrow: “Lo vedo ogni tanto, è ancora in giro da qualche parte”.

A cura di Giulia Turco

Per un istante Jack Sparrow è tornato. Per la gioia dei suoi fan, che non l'hanno mai smesso di supportare nella battaglia legale presso il tribunale della Virginia, Johnny Depp ha voluto rievocare l'iconico capitano dei Pirati dei Caraibi, mandando in visibilio la folla che ha gli ha mostrato tutto il suo supporto.

Johnny Depp può contare su un esercito di fan

È diventato virale su Twitter il video girato da una fan mentre l'attore a bordo del suo van si dirige verso il tribunale, pronto ad affrontare una nuova giornata di udienza. Ormai è un tragitto quotidiano e Depp ha preso confidenza con quella routine che da metà aprile lo tiene impegnato nella battaglia in tribunale contro l'ex moglie Amber Heard.

Come un vero e proprio rituale, Depp dedica un momento ai suoi fan nel tragitto verso l'aula, ringraziandoli per il loro supporto. Nel video in questione, l'attore abbassa il finestrino dell'auto e si intrattiene in chiacchiere. Scherza e si sventola la coda di cavallo davanti a chi gli urla: "Adoriamo i tuoi capelli". Infine, ad una fan che grida: "Sarai sempre il nostro capitan Jack Sparrow", Depp risponde reincarnando il personaggio e con la voce del pirata dice: "È ancora in giro da qualche parte…lo vedo di tanto in tanto, si presenta di tanto in tanto".

Depp avrebbe voluto dare il giusto addio a Sparrow

Depp avrebbe dovuto interpretare Jack Sparrow anche nel sesto film della saga, se non fosse stato per il processo che lo ha coinvolto con l’accusa di violenze da parte dell’ex moglie. La vicenda gli è costata l’addio della Disney e Depp non ha mai digerito l’idea di non aver potuto dare un degno saluto al suo personaggio: “Ho dato vita a quel personaggio, ci ho messo tutto quello che era di mio”, ha raccontato in tribunale. “Ci ho creduto fino alla fine”.