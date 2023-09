Joe Bastianich e il cartello dedicato a Barbara D’Urso, il post su Instagram fa impazzire i fan Joe Bastianich ha pubblicato su Instagram un post in cui compare intento a mantenere un cartello con un messaggio dedicato ad un personaggio piuttosto particolare: Barbara D’Urso.

A cura di Ilaria Costabile

Joe Bastianich è da sempre un provocatore, un imprenditore, ma ormai un uomo di spettacolo che non ha mai smesso di buttare un'occhio alla tv italiana, e l'ultimo suo post pubblicato su Instagram lo conferma in pieno.

Il messaggio di Joe Bastianich

Fermo sulle scale della stazione di Milano Centrale, l'ex giudice di Masterchef Italia si fa immortalare mentre, serissimo, tiene alto un cartello con scritta a caratteri cubitali una frase che ha lasciato di stucco i suoi fan. Si legge, infatti, "Free Barbara D'Urso" una sorta di appello di cui Bastianich si fa portavoce e che, però, ha tutta l'aria di essere una trovata goliardica per cavalcare uno dei temi più caldi della stagione televisiva appena iniziata.

Il gesto, come lui stesso dichiara nella descrizione della foto, è ispirato a quello ormai iconico di dudewithsign, account da otto milioni di follower su Instagram, diventato famosissimo per le frasi lapidarie, e gli slogan, scritti sui cartelloni e mostrati ai passanti per le strade di New York, con l'immancabile espressione impassibile sul volto e gli occhiali da sole inforcati.

I followers, però, hanno iniziato a domandarsi se si trattasse di uno scherzo o se fosse un messaggio serio, non sono mancati infatti commenti del tipo: "Joe ma sei serio?", o ancora alcuni lo citadno: "Joe mi stai diludendo", oppure "È come film di orrore".

Barbara D'Urso è a Londra

Peccato, però, che Barbara D'Urso non è a Milano e, a quanto pare, non ci sarà almeno per un bel po'. La conduttrice, dopo l'allontanamento da Mediaset a seguito della mancata conferma della conduzione di Pomeriggio 5, ora nelle mani di Myrta Merlino, è volata a Londra. Lì inizierà una nuova avventura, come lei stessa ha annunciato poco prima di prendere l'aereo, senza però specificare quali fossero i suoi progetti futuri.

Intanto, però, non è mancato un congedo piuttosto dettagliato al suo pubblico, affidato al suo profilo Instagram, dove ha raccontato l'evoluzione del programma di cui è stata al timone per 15 anni, dichiarando ancora una volta di non aver ben chiari i motivi di questo cambio di passo. Non resta, quindi, che aspettare ulteriori notizie direttamente dal Regno Unito, per saperne qualcosa di più.