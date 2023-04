Joaquin Cortes in ospedale: “Sono svenuto mentre giocavo con i miei figli, ora aspetto una diagnosi” Il ballerino spagnolo Joaquin Cortes è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dopo essere svenuto mentre giocava con i figli. Da settimane aveva iniziato a sentirsi poco bene con “tosse, stanchezza e mal di testa”. Ora è in attesa di una diagnosi.

A cura di Elisabetta Murina

Joaquin Cortes è stato ricoverato d'urgenza. Il ballerino spagnolo, 54 anni, si trova ora in ospedale dopo essere svenuto mentre giocava con i figli. Da settimane aveva iniziato a sentirsi poco bene con "tosse, stanchezza e mal di testa", ma era comunque riuscito a portare avanti i suoi impegni nella vita privata e sul palcoscenico. A parlare delle sue condizioni di salute è stato lo stesso artista con un post via Instagram, facendo sapere di essere in attesa di una diagnosi.

Cosa è successo a Joaquin Cortes

Il ballerino si trova ora ricoverato in ospedale dopo aver perso i sensi mentre giocava con i due figli, Romeo e Andrea, rispettivamente di tre e due anni. "Sono svenuto subito. Sono arrivato al pronto soccorso con una saturazione di ossigeno nel sangue molto bassa. Da allora sono stato sottoposto a esami cardiologici, neurologici e pneumologi", ha spiegato nel post pubblicato su Instagram, accompagnato da un suo scatto in ospedale. Al momento è in attesa di una diagnosi.

Cortes ha raccontato di aver avvertito dei campanelli di allarme nel suo corpo già nelle ultime settimane, prima con"tosse, stanchezza e mal di testa" e poi con sintomi più gravi, come la vista annebbiata mentre si trovava alla guida: "Ho dovuto chiedere a Monica di prendermi il volante perché non vedo niente… Sono stati momenti di angoscia, ma sono durato solo secondi". Il ballerino ha inizialmente ignorato questi segnali continuando con la sua vita di tutti i giorni, esibendosi anche nei teatri di Barcellona e Madrid, come da programma. Poi l'episodio dello svenimento l'ha costretto a fermarsi.