Jennifer Lopez rivela: "Io e Ben Affleck soffriamo di stress post traumatico" Jennifer Lopez e Ben Affleck da quando sono stati insieme per la prima volta, vent'anni fa, sono stati assediati dalla stampa. Questa continua pressione è stata difficile da gestire e ha causato loro una sindrome da stress post traumatico.

A cura di Ilaria Costabile

Jennifer Lopez sta lavorando ad un nuovo progetto, un album dal titolo This is me…Now che richiama quello che fu uno dei suoi più grandi successi discografici all'inizio degli Anni Duemila, ovvero This is me…Then. In quegli anni la pop star era fidanzata proprio con Ben Affleck, ed erano costantemente perseguitati dai paparazzi. A distanza di più di vent'anni è cambiato tutto e allo stesso tempo non è cambiato nulla, come racconta anche JLo.

Il racconto di Jennifer Lopez

La storia di Jennifer Lopez e Ben Affleck era diventata uno degli argomenti più chiacchierati d'America, dopo due anni di fidanzamento e le tante attese nozze, la storia finì e i due presero strade diverse: nuovi amori, figli, matrimoni. A distanza di vent'anni, i due sono tornati insieme, inaspettatamente, e stavolta si è anche celebrato un matrimonio in piena regola. Dei cambiamenti affrontati in questi anni l'artista parla in un nuovo progetto musicale, per l'appunto This is me..Now, in cui racconta anche il ritorno di questo amore, e il tutto sarà accompagnato anche da un film, ovviamente autobiografico.

La pop star ha raccontato che la prima volta in cui è stata con Ben Affleck, era completamente assediata dalla stampa e di quella tensione giornaliera portano ancora i segni: "Entrambi soffriamo di stress post traumatico" ha rivelato JLo che, poi, ha aggiunto: "Adesso però siamo più saggi, sappiamo cosa è importante davvero nella vita, e non conta tanto quello che pensano gli altri". Questa patologia, sottolinea la cantante e attrice, è scoppiata proprio a seguito della morbosa attenzione dei media, ma lavorando su se stessi, però, è stato possibile attenuarne l'impatto:

La chiave è restare fedele a ciò che sei. Come artisti, credo che sia necessario seguire il nostro cuore. E così ho fatto: sto seguendo il mio cuore, facendo qualcosa che forse non tutti pensavano fosse una buona idea. Eppure sentivo che dovevo farlo.