Jay Z torna in pubblico dopo le accuse di violenza, è sul red carpet con la moglie Beyoncé e la figlia Dopo le accuse di stupro mosse nei suoi confronti, secondo cui nel 2000 avrebbe violentato una 13enne insieme a Sean ‘Diddy’ Combs, Jay Z si è mostrato per la prima volta in pubblico. L’occasione è stata la premiere del film Mufasa, dove si è mostrato davanti ai fotografi con la moglie Beyoncè e la figlia Blue Ivy. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Jay Z è stato accusato di aver violentato una tredicenne insieme a Sean ‘Diddy' Combs. Il diretto interessato ha negato i fatti, che sarebbero accaduti nel 2000 durante una festa post Mtv Music Awards, mentre la moglie Beyoncé per il momento non si è esposta. La cantante non ha commentato la vicenda, ma si è mostrata davanti ai riflettori insieme al marito in occasione della premiere di Mufasa: Il Re Leone. Con loro anche la figlia Blue Ivy, che nel film presta la voce al personaggio di Kiara. Una chiara presa di posizione della cantante che sembra voler dire: sono dalla sua parte.

L'apparizione sul red carpet con Beyoncè e la figlia Blue Ivy

Dopo le accuse di stupro mosse nei suoi confronti, Jay Z si è mostrato per la prima volta in pubblico. Per farlo non ha scelto un'occasione qualsiasi, ma la premiere del film Mufasa, che si è tenuta la sera del 9 dicembre. Il rapper è apparso sul red carpet, davanti agli obbiettivi dei fotografi, insieme alla moglie Beyoncé e alla figlia che hanno avuto insieme, la dodicenne Bue Ivy. La cantante non ha commentato la vicenda, ma mostrandosi al suo fianco anche in questa circostanza ha lanciato un messaggio di sostegno forte e chiaro. Il diretto interessato nega di aver violentato la donna, all'epoca 13enne. La denuncia era stata presentata dall'avvocato Tony Buzbee, che ha già intentato più di 20 cause per violenza sessuale contro Diddy.

Le accuse nei confronti di Jay Z

Il rapper e marito di Beyoncé è stato accusato di aver violentato una donna insieme a Sean ‘Diddy' Combs. Secondo la CNN, i fatti risalirebbero al 2000 e l'episodio sarebbe avvenuto durante una festa organizzata dopo gli MTV Music Awards. La presunta vittima, all'epoca 13enne, sostiene di aver bevuto un drink che l'avrebbe fatta sentire ‘stordita'. I due produttori l'avrebbero poi violentata a turno.