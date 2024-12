video suggerito

Cosa c’entrano Taylor Swift e Ben Affleck nella denuncia per molestie sessuali presentata da Blake Lively Nei documenti presentati da Blake Lively nella denuncia contro Justin Baldoni per molestie sessuali compaiono i nomi di alcune star di Hollywood, come Ben Affleck e Hayley Bieber. Secondo i legali dell’attrice, inoltre, il team di Baldoni avrebbe studiato un piano per diffondere storie contro Lively e Taylor Swift “sull’uso del femminismo come arma”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Blake Lively ha denunciato Justin Baldoni per molestie sessuali, suo co-protagonista e regista nel film It Ends With Us. Nei documenti presentati al Dipartimento Diritti Civili dello stato di California compaiono i nomi di numerose celebrità, tra cui quelli di Ben Affleck e Taylor Swift. Tra le accuse dell'attrice verso il regista, quella di aver creato un ambiente di lavoro ostile, oltre ad aver lanciato una campagna diffamatoria con l'intento di "distruggere" la sua reputazione. La Sony, infatti, che distribuisce il film, ha accusato Baldoni di "manipolazione sociale" e di avere lanciato una campagna per rovinare la reputazione di Blake.

Le celebrità menzionate nella causa di Blake Lively

Nei documenti presentati da Blake Lively al tribunale della California nella causa intentata contro Justin Baldoni, suo co-protagonista e regista di It Ends With Us, compaiono alcuni nomi di personaggi celebri del mondo dello spettacolo, tra cui suo marito Ryan Reynolds e la moglie di Justin Bieber, Hailey Bieber. Presente anche un riferimento a Taylor Swift, così come ai suoi ex colleghi Leighton Meester, Anna Kendrick e Ben Affleck. Un documento di "pianificazione dello scenario", che Lively ha allegato alla denuncia, che rivelerebbe il presunto piano di pubbliche relazioni studiato da Baldoni in riferimento a tutti i nomi sopra menzionati. Questo piano avrebbe avuto come obiettivo quello di prendere di mira Lively in una campagna diffamatoria calcolata, così da screditare le sue accuse di molestie.

Il rapporto tra Blake Lively e Ben Affleck

Lively ha lavorato con Affleck nel loro 2010 film d'azione-thriller The Town, che è stato anche diretto da lui. Dopo quell'esperienza, Affleck ha parlato molto della sua esperienza lavorativa con l'attrice. Per quanto riguarda le riprese della loro scena di sesso, l'ha elogiata precisando che fosse "molto equilibrata e molto più matura di alcuni dei membri della troupe". In precedenza, aveva anche dichiarato di essere rimasto molto colpito dalla sua natura laboriosa e di come lei "portasse un senso di complessità e sfumature al personaggio che interpretava".

Leggi anche Cosa succede tra Blake Lively e Justin Boldoni: la sua agenzia lo abbandona dopo le accuse di molestie

Il presunto piano del regista contro Lively e Swift

Nei documenti presentati compare anche il nome di Taylor Swfit, amica storica di Lively. Gli atti allegati alla denuncia hanno mostrato un'e-mail, che menzionava Swift, che un momebro del team di Baldoni ha inviato lo scorso 6 agosto. Nell'email traspare che il suddetto team fosse preoccupato che l'amicizia con Swfit avrebbe potuto accrescere la popolarità di Lively. Per contrastare la pericolosità della sua amicizia con la superstar, il team aveva preparato un piano con l'intenzione di diffondere storie contro le due amiche. Queste le parole all'interno del documento: "Il nostro team può anche esplorare la possibilità di piantare storie sull'uso del femminismo come arma e su come persone come Taylor Swift siano state accusate di utilizzare queste tattiche per ottenere ciò che vogliono".